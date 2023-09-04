فيديو يحول حارس ميسي الشخصي لنجم على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حول كيفية انقضاض ياسين تشويكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، على مشجع حاول اقتحام الملعب لرؤية لاعبه المفضل عن كسب.

ونجح تشويكو في التدخل بشكل سريع لإبعاد المشجع الذي كان يرتدي قميص الفريق الأول للبرغوث برشلونة الإسباني، خلال مواجهة جمعت أمس الأحد بين إنتر ميامي ولوس أنجليس، ضمن الدوري الأميركي.

وخلال الشوط الثاني من المباراة، اقتحم أحد المشجعين الملعب وركض ناحية اللاعب الأرجنتيني، ولكن حارس ميسي الشخصي كان أسرع من المنظمين، واندفع بكل سرعته لإيقاف المشجع الذي بالكاد وصل إلى ميسي.

A Barcelona and Messi fan rushed onto the field to embrace #Messi, but Messi's bodyguard proved faster. #LAFCvMIA #LAFC #InterMiamiFC pic.twitter.com/LlJodNIif7 — Love Anne Shop (@shoploveanne) September 4, 2023

وكان تشويكو قد ظهر في مباريات ميسي مع إنتر ميامي، وهو يقف على الخط ويركض ويتحرك مع كل اتجاه يذهب إليه النجم الأرجنتيني، خاصة مع نهاية النصف الأول من أي مباراة أو عقب نهاية المواجهات.

وياسين تشويكو هو جندي أميركي سابق اختاره رئيس النادي ونجم كرة القدم الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام شخصياً ليتبع النجم الأرجنتيني في كل مكان كحارس شخصي له، حتى إن مقاتل الفنون القتالية المختلطة يرافقه أثناء احتفاله.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على متحديه القوي لوس أنجليس 3-1، ليستمر في تحقيق الأرقام الخاصة بعدما مدد عدم هزيمة فريقه للمباراة 11 على التوالي بجميع المسابقات، وهو قياسي للنادي.