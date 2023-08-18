سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

شاهد مهارات حراس المرمى لدى الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

سامر باطر by سامر باطر

يتمتع الحارس الشخصي لـ ليونيل ميسي بقدرات فائقة لالتقاط الكرات والقمصان والانقضاض على كل ما يرميه مشجعو كرة القدم نحو النجم الشهير، وفيما تضمن عقد ميسي حصوله بعد الاعتزال على حصة في ملكية نادي إنتر ميامي، كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة “آبل تي في” (APPLE TV)، ونصيب من مبيعات قمصان أديداس، يبدو أنه قد حصل أيضًا على أحد أكثر الحراس الشخصيين يقظة في جميع أنحاء العالم، مع إحباطه محاولة مشجع اندفع فجأة ليشق طريقه لالتقاط صورة مع أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

ويعرف هذا الحارس الشخصي أنه وظيفته على المحك وأنه سيخسرها بطرفة عين بعد أن أوكلت له مهمة حماية لاعب كرة قدم يعشقه الملايين ويفقد كثير منهم عقله للحصول على ثانية من الشهرة ولكن عهم الحارس الشخصي كبير و لايمكنه التهاون مع هفوة تستدعي سرعة البديهة والإمساك بناصية الأمور لضمان سلامته.

أكمل ميسي تحولًا مربحًا إلى إنتر ميامي هذا الصيف بعد أن استدعى الوقت في فترته المضطربة في فرنسا مع باريس سان جيرمان ، متجهًا إلى الولايات المتحدة لتجربة دوري وثقافة جديدة في سن 36. ولكن لم يقتصر الأمر على جذب الامتياز المملوك لديفيد بيكهام أحد عظماء كرة القدم في ميامي على الإطلاق، بل تم تأمين حرس شخصية سريع البديه بعيون لا تطرف لتأمين مراقبة كالصقر لحمايته.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...