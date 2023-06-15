ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو لقميص ريال مدريد الجديد 2023-2024

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشف نادي ريال مدريد عن قميصه للموسم الجديد 2023-2024 الذي ينطلق في أغسطس/ آب المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان صفقة جود بيلينغهام.

وأعلن ريال مدريد  أمس الأربعاء، عن تعاقده مع الإنجليزي جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند بعقد بلغت قيمته 103 ملايين يورو، بحسب تقارير صحفية عالمية.

ونشر ريال مدريد فيديو لقميص الفريق للموسم المقبل، والذي طغى عليه اللون الذهبي من خلال الشرائط الموجودة على الأكتاف، بالإضافة للون الأقرب للأسود الذي ظهر على ياقة القميص.

وظهر نجوم ريال مدريد ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز وتوني كروس وفينيسيوس جونيور وإيدير ميلياتو وفيدريكو فالفيردي وآخرين في جلسات تصوير القميص الجديد.

ووصف ريال مدريد القميص الجديد بأنه يحتفل بشراكة عمرها 121 عاماً بين ريال مدريد وجماهيره من خلال إظهار عبارة “Hala Madrid” الشهيرة على الياقة.

وصنعت شركة “أديداس” الألمانية راعي ريال مدريد القميص الجديد من المواد المعاد تدويرها بتقنية التسخين الجاف، مما يسمح بتنظيم درجة الحرارة للاعبين للحفاظ على برودتهم أثناء المباريات.

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