يقف ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على عتبة التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم عشية لقائه مع مضيفه تشيلسي الإنكليزي في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكان ريال مدريد تقدم ذهابا على أرضه في سانتياغو برنابيو بهدفين دون مقابل، ما يسهل من مهمته في مباراة اليوم.

ويعاني الفريق اللندني مؤخراً إذ يقدم واحداً من أسوأ مواسمهم في الدوري الإنكليزي ما أدى لإقالة المدرب غراهام بوتر وتعيين هدافه التاريخي فرانك لامبارد بدلأ منه.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب البريميرليغ وبفارق شاسع عن المتصدر أرسنال يبلغ 35 نقطة.

وتعرض البلوز السبت للخسارة أمام برايتون 1-2، ما وضع لامبارد أمام بداية غير مشجعة.

ويعود إلى صفوف تشيلسي في مباراة اليوم الألماني كاي هافيرتز بعد تعافيه من الإصابة، فيما استعاد ريال مدريد نجميه الألماني طوني كروس والبرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيهما أيضاً من الإصابة.

وستكون المهمة شاقة بالنسبة لصاحب الأرض، إذ يحتاج للفوز بفارق يزيد عن 3 أهداف للتأهل إلى المربع الذهبي في حين أن الخسارة بفارق هدف ستكون كافية للفريق الأبيض من أجل بلوغ الدور قبل النهائي في المسابقة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في ترتيب المسابقة المحلية برصيد 62 نقطة من 29 لقاء، بفارق 11 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، قبل خوض الفريقين مبارياتهما التسعة الأخيرة بالبطولة.

يذكر أن المتأهل من المواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي سوف يلتقي في الدور المقبل مع المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، علما بأن الأول فاز ذهاباُ بثلاثية نظيفة.

نابولي يريد الثأر من ميلان

وفي مباراة لا تقل أهمية، يلعب نابولي الإيطالي مع ضيفه ومواطنه ميلان وهو يضع نصب عينيه هدفاً واحداً هو الفوز للثأر من الروسونيري الذي هزمه مرتين متتاليتين 4-0 في الدوري المحلي و1-0 في مباراة الذهاب.

ويحتاج ميلان للتعادل بأية نتيجة من أجل مواصلة مسيرته في البطولة التي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، بات يتعين على نابولي الفوز بفارق هدفين على الأقل لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المرجح أن تشهد المباراة عودة النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين إلى القائمة الأساسية لنابولي، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي تسببت في غيابه عن فريقه في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وكان إنتر فاز بهدفين دون مقابل على ملعب بنفيكا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يلتقيا إيابا يوم الأربعاء على ملعب (جوتسيبي مياتزا) بمدينة ميلان الإيطالية.