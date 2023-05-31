أسينسيو قرر الرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ماركو أسينسيو ودع زملاءه خلال حصة التدريبات التي جرت اليوم الأربعاء، بعدما اتخذ قراره بالرحيل عن فريق ريال مدريد.

وفقاً للصحيفة فإن الوجهة المقبلة لأسينسيو ستكون فريق أستون فيلا الإنكليزي.

وعلى الرغم من آدائه الجيد في المباريات التي يشارك فيها، إلا أن أسينسيو بات بديلا وهو ما أثر بشكل واضح على مستواه، ما دفعه للخروج والبحث عن تحد جديد يثبت فيه قدراته.

وقالت “ماركا” أن اللاعب أبلغ إدارة الفريق الملكي، بقراره الرحيل خلال الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية شهر حزيران/يونيو المقبل مع انتهاء الموسم الجاري.

وكان النادي الملكي قدم عرضا لأسينسيو من أجل تجديد عقده، لكنه طالب بأن يكون أساسياً وفق أرقام الإحصائيات الخاصة به.

يوفنتوس وميلان يريدان أسينسيو أيضاً

وكان أسينسيو قد أثار الجدل في وقت سابق، باحتمالية الموافقة على عرض قدمه له الغريم برشلونة خلال العام الماضي، وذلك قبل المشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم في قطر.

وذكر تقرير لموقع “كاتشوميركاتو” المتخصص بالانتقالات أن فريقي يوفنتوس وميلان الإيطاليين من بين الأندية التي تراقب اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، لكنها استبعدت أن يحظى أي منهما بتوقيعه.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بعد إلا أنه يبدو أنه ينوي الانضمام إلى أستون فيلا.

وسجل ماركو 55 هدفا في 262 مباراة مع فوز ريال مدريد، موحقق معه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني (77 نقطة) في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة الذي حقق اللقب، وذلك قبل مرحلة من نهاية البطولة وبفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو مدريد. وحقق الميرينغي لقب كأس ملك إسبانيا، وغادر دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.