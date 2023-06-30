فرار سكان قرية مصرية خارج منازلهم بسبب حرائق غامضة

شهدت قرية مصرية، مؤخراً، حرائق مريبة وغامضة التهمت منازل السكان ومحصولها الغذائي طيلة 10 أيام كاملة ولم تتمكن الجهات المعنية من معرفة السبب حتى الآن.

وذكر موقع “العربية نت“، ليل أمس الخميس، أن أهالي قرية زرابي برخيل التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر يعيشون حالة خوف وذعر بسبب تلك الحرائق التي بدأت باندلاع النيران في أحد المنازل ثم تمددت إلى المنازل المجاورة ما تسبب في خسائر فادحة للسكان الذين باتوا يقيمون خارج منازلهم.

وقال أحد المتضررين من سكان القرية إن النيران تبدأ في الاشتعال من أعلى أسطح المنازل ثم تنتقل إلى بقية الطوابق حتى تصل إلى الأول، موضحاً أنهم أحياناً يفاجؤون بالنيران تخرج من الأماكن الملحقة بالمنزل والمخصصة لتربية الماشية وتخزين الغلال.

وأكد آخر أن النيران امتدت إلى بعض الحقول والتهمت جانباً من المزروعات وتسببت في احتراق أجهزة كهربائية وكميات من الغلال ونفوق عددٍ من الماشية والطيور.

ولا يعلم سكان القرية سبب اشتعال هذه الحرائق، والمثير في الأمر، كما يقول السكان، إن المنازل المتضررة يكتشف أصحابها تجدد الحرائق فيها مرة أخرى وتلتهم ألسنة النار أماكن جديدة في المنزل لم تصل إليها النيران في المرة الأولى.

ودعا السكان الحكومة للتدخل ومحاولة السيطرة على الأوضاع التي أصبحت مأساوية بالنسبة لهم، خاصة أنهم تركوا منازلهم وبعضهم بات يقيم في الشوارع والحقول هرباً من الحرائق مجهولة السبب.