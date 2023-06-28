يعتزم حكام كرة القدم المصريون تنفيذ وقفة احتجاجية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

وذكر موقع “القاهرة 24“، نقلاً عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن حالة استياء تتزايد في أوساط حكام كرة القدم في ظل استمرار أزمة تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

وأوضحت المصادر أن غضب الحكام تزايد بسبب أزمة المستحقات عقب تراجع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنفيذ وعده بصرف دفعة من مستحقات الحكام قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أن الساعات الماضية شهدت ظهور دعوات في أوساط الحكام لإقامة وقفة احتجاجية داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة العمل داخل مقر اتحاد الكرة، احتجاجاً على استمرار أزمة تأخر صرف المستحقات المالية.

وأوضحت المصادر أن قطاع كبير من الحكام كان لديهم أمل في الحصول على دفعة من مستحقاتهم المالية قبل إجازة العيد، وذلك وفقاً للتأكيدات التي صدرت على لسان بعض مسئولي اتحاد الكرة، لكن لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع لتتواصل أزمة تأخر صرف مستحقات الحكام بمختلف الدرجات، حيث لم يتلق حكام الدوري الممتاز على سبيل المثال أي بدلات مالية منذ حصولهم على بدلات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري، رغم انتهاء 31 جولة من البطولة، ما يعني أن الحكام لم يحصلوا على بدلات 17 جولة كاملة بالدوري، بخلاف مستحقاتهم عن مباريات كأس مصر التي أقيمت من الموسم الحالي للبطولة، بالإضافة إلى مستحقاتهم عن إدارة مباريات بطولة كأس الرابطة عن الموسمين الماضي والحالي.

وكان مسؤولو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قد تلقوا تأكيدات من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف دفعة من مستحقات الحكام قبل إجازة العيد، وذلك بعد تلقي اتحاد الكرة دفعة مالية تخطت قيمتها 10 ملايين جنيه (نحو 32.400 دولار) من ضمن المبالغ المالية المستحقة للجبلاية لدى الشركة الراعية.

وأزمة مستحقات حكام كرة القدم في مصر ليست جديدة؛ إذ سلطت تقارير عديدة سابقة عليها الضوء، وقال موقع (winwin)، يوم 23 مايو/أيار الماضي، إن حكام مسابقات كرة القدم في مصر قد هددوا بإقامة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والامتناع عن إدارة المباريات في الفترة المقبلة؛ وذلك بسبب تأخر المستحقات المالية للحكام في الفترة الأخيرة، إذ لم يسدد الاتحاد مستحقات الحكام عن مباريات سابقة، حتى وصل إجمالي المُستحَق سداده إلى ما يتجاوز 30 مليون جنيه.