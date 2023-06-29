اختلاط رجال ونساء في بعض مساجد مصر في صلاة العيد يثير الجدل

أكدت تقارير أن بعض مساجد العاصمة المصرية القاهرة شهدت، حديثاً، عودة انتشار ظاهرة الصفوف المختلطة من الرجال والنساء وهي الظاهرة التي ساءت لكثيرين وكانت مثار جدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “شبكة رصد” عبر موقع تويتر “رغم تحذيرات الأزهر والأوقاف.. صفوف مختلطة بين الرجال والنساء بصلاة عيد الأضحى في مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة”.

رغم تحذيرات الأزهر والأوقاف..

صفوف مختلطة بين الرجال والنساء بصلاة عيد الأضحى في مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة pic.twitter.com/izFsAkc7jB — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 28, 2023

وذكرت صحيفة “رأي اليوم” إنه على الرغم من تشديد وزارة الأوقاف المصرية على مراعاة عدم الاختلاط، فإن مساجد عديدة شهدت اختلاطاً كبيراً بين الرجال والنساء، وهو الأمر الذي اعتبره البعض حراماً وصلاة غير مقبولة.

رغم تحذيرات الأوقاف.. صفوف مختلطة من الرجال والنساء في بعض مساجد القاهرة تعيد الجدل عن أسباب الظاهرة الغريبة.. إشادة بالالتزام في الأزهر..وتحذيرات من عواقب مخالفة الشريعة https://t.co/4JbPdm4ek3 pic.twitter.com/v83O4iwDbI — راي اليوم (@raialyoum1) June 28, 2023

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد وضعت، في أوقات سابقة، ضوابطاً لصلاة العيد منعاً للاختلاط منها تخصيص مكان لا تختلط فيه الصفوف ولا تتداخل، والالتزام بمصلى النساء خلال الصلاة بالمسجد، ووجود حائل أو حاجز يفصل بين مصلى الرجال والنساء.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لصلاة عيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء، من مسجد الحاكم بأمر الله وقد بدت فيها الصفوف مختلطة بين رجال ونساء.

“الاختلاط سبب الفقر”

دعا ناشط الذين يحرصون على الاختلاط إلى النظر لما وصلوا اليه من فقر وعوز وارتفاع في الأسعار وصعوبة في العيش، وأن يعلموا تمام العلم أن بعدهم عن تطبيق كتاب الله وسنة رسوله في كل مناحي حياتهم هو ما أوصلهم الى ما هم عليه الآن.

وأضاف أن عليهم أن يعلموا ذلك، محذراً من أنهم إذا استمروا في غيهم فالقادم أسوأ.

ضيق المساحات

قال ناشط آخر إنهم لم يقصدوا الاختلاط، مؤكداً أن المشكلة سببها التزاحم في أماكن ضيقة، حيث تقام الصلاة وينقطع سبل الترتيب، لافتاً إلى أن هذا “يحدث هذا في مكة” المكرمة.

الجامع الأزهر

اللافت في الأمر كان الالتزام الواضح في الجامع الأزهر؛ أهم مساجد مصر على الإطلاق، حيث لم يشهد أي حالات اختلاط بين صفوف الرجال والنساء، وهو الأمر الذي فسره البعض بتشدد الأزهر في تطبيق الشريعة، في حين تتساهل الأوقاف.

“عدم الوعي“

فسر بعض النشطاء الظاهرة بعدم وعي كثيرين بخطورة الاختلاط، مؤكداً أن الصلاة المختلطة غير مقبولة في بعض المذاهب الفقهية.

الصعيد

عبر بعض أهالي الصعيد عن استيائهم من الاختلاط، موضحين أن الصعيد لا توجد به هذه الظاهرة، وأشادوا بالتزام أهل الصعيد بتعاليم الشريعة.

وختمت صحيفة “رأي اليوم” تقريرها قائلة إن “السؤال الذي فرض نفسه هو إلى متى الصمت على هذه الظاهرة المؤسفة التي تسيء لمصر بلد الأزهر الشريف؟”.