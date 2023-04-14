صدر أمر ملكي يقضي بمنح الجنسية السعودية لأفراد أسرة محمد بن إبراهيم قاسم الطياوي وزوجتيه وأولادهم الـ 14 عشراً ابناً وابنة لتكون بذلك ثالث أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية في المملكة العربية السعودية.

ونشرت جريدة “أم القرى” وهي الجريدة الرسمية في السعودية في عددها الأخير (4978) الصفحة 25، مساء اليوم الجمعة، واطلع أريبيان بزنس على فحوى القرار الذي جاء فيه (منح جنسية) “تعلن الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بأنه صدر الأمر الملكي رقم (13793/4) وتاريخ 27/8/1428 هـ القاضي بمنح الجنسية السعودية ل، (محمد بن إبراهيم قاسم الطياوي) وزوجتيه (حسناء بنت خليف هليل الطياوي) و(كوتانة جدوع فندي الحديدي) وأولاده (إيمان، هدى، منى، تهاني، عبدالله، خالد، فهد، خلود، حمد، حاتم، حنان، سفانة، مشاعل، بشاير) ضمن مجموعة أشخاص والمبلغ لنا بخطاب مقام المرجع رقم (44244544) وتاريخ 9/8/1444 هـ

وللإحاطة بذلك جرى نشره”.

أول عائلة تحصل على الجنسية السعودية

كانت أول عائلة منحت الجنسية السعودية هي أفراد أسرة المتوفي مدلف بن مرزوق عبد الله النعيمي الجحيشي لتكون أول أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية العربية السعودية، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4974 (الصفحة 34) يوم 17 مارس/آذار 2023.

ثاني عائلة تحصل على الجنسية

كانت عائلة عداي صالح مزعل المجوداني العقيدي (6 أشخاص) ثاني أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية في المملكة، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4977 (الصفحة 10) يوم 7 أبريل/نيسان 2023.

نظام منح الجنسية السعودية

بدأت السعودية، يوم 17 مارس/آذار الماضي، في العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية”.

وتتضمن تلك الشروط “أ – أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، جـ – أن يجيد اللغة العربية. د – أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية”.

ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

وبالإضافة إلى إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت الرياض، قبل أقل من سنتين، في منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، حيث صدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.