منح الجنسية السعودية لعالم ذكاء اصطناعي

منحت الجنسية السعودية مؤخرا لأحد المقيمين العرب متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد فترة وجيزة من صدور قرار تعديل نظام منح الجنسية في المملكة العربية السعودية.

وقال المواطن السعودي إياد السباعي، ضمن برنامج “الراصد” الذي تبثه قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن مسؤولاً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات “كلمني عبر الهاتف وقال مبروك يا إياد السباعي أنت حصلت على الجنسية السعودية وبإمكانك أن تخبر أهلك وإخوانك.. كان مفاجأة وفرحة في الأول ما صدقت.. لن أصدق حتى استلم بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية)”.

وأكد “بعد أسبوعين استلمت البطاقة”.

فيديو | العالم في مجال الذكاء الاصطناعي م. إياد السباعي: وصلني اتصال يقول صاحبه: "مبروك حصلت على الجنسية السعودية".. ولم أصدق ذلك حتى استلمت الهوية الوطنية#الراصد pic.twitter.com/CVKRyfQQmB — الراصد (@alraasd) March 15, 2023

وأوضح “الأهل كانوا مبسوطين ومتفاجئين.. الجنسية السعودية هي شرف لي وبنفس الوقت هي مسؤولية لأنه تم تمييزي عن أشخاص معيين.. أنا ولدت هنا ودرست هنا وعشت هنا وهذه فرصة لي أن أخدم البلد مرة ثانية وأحاول أن أعطي أكثر للبلد من الخبرة التي أملكها من التعليم في المملكة والسويد”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

وجاءت موافقة الملك سلمان على ضوء أمر ملكي سبق الموافقة بسنتين ويقضي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

وتهدف السعودية إلى جذب العلماء والمفكرين والمبتكرين والعلماء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030 وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبرى بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

من هو إياد السباعي؟

ولد إياد السباعي في المملكة العربية السعودية، ونشأ في الرياض وحصل على درجة امتياز في البترول والمعادن من جامعة الملك فهد بالظهران، وحصل على درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أبرز الجامعات السعودية وعمل في السويد لفترة قبل عودته للمملكة.

ومثل إياد السباعي المملكة العربية السعودية في عديد من المسابقات الدولية مثل مسابقة Microsoft Imagine Cup في العامين 2008 و2009.

وعمل في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وانتقل إلى السويد وعمل هناك في شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي الذي أخذت السعودية في الاهتمام بمجالاته في السنوات القليلة الأخيرة.

وتقول بيانات موقع “من هم” إن إياد السباعي هو رئيس علم البيانات في شركة السودة للتطوير منذ 2021. وتشير مواقع نشر الأبحاث أن لديه أبحاث منشورة في عدة منصات علمية.