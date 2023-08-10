شعار طيران الرياض على زي أتلتيكو مدريد الإسباني

وقع طيران الرياض السعودي الناقل الجوي الجديد ونادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي إذ تعد أول رعاية رياضية لطيران الرياض منذ تأسيسه في شهر مارس/آذار الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن رؤية مشتركة تطمح للتميز والابتكار حيث تسهم في الوصول إلى شريحة واسعة من الأفراد حول العالم، وبموجب هذه الاتفاقية، والتي تمتد لعدة سنوات، فإن شعار طيران الرياض سيكون في مقدمة القميص والزي الرسمي للاعبي نادي أتلتيكو مدريد.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس أن طيران الرياض دخل شراكة طويلة الأمد مع نادي أتلتيكو مدريد ليصبح الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي، واصفاً هذه الشراكة بالتعاون المثالي الذي يجمع الالتزام بالتميز والشغف ويربط الأفراد والثقافات حول العالم.

وأضاف “أذهل طيران الرياض العالم بإطلاقه الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي بتصميمها الحديث وهذه الشراكة الاستثنائية في مسيرتنا نحو أولى رحلاتنا في 2025 نتطلع للتعاون المستمر مع شركاء النجاح في نادي أتلتيكو مدريد لنقدم تجارب فريدة لجماهير كرة القدم والمسافرين حول العالم”.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل جيل “يسرنا أن نرحب بطيران الرياض الراعي الرسمي الجديد للنادي إذ تمثل هذه الشراكة فرصة مميزة لتقديم أفضل التجارب لجماهير النادي ولدي ثقة أن هذه الشراكة ستدعم النادي ليصل لآفاق جديدة”.

وأكد أن طيران الرياض ونادي أتلتيكو مدريد سيقدمان التجربة الأمثل للتعاون والابتكار بمعايير استثنائية في قطاع الرياضة.

هوية بصرية فريدة

كان طيران الرياض الذي يتخذ الرياض العاصمة مقراً لإدارة عملياته التشغيلية قد كشف عن الهوية البصرية الفريدة للفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائرته في معرض باريس الجوي من شهر يونيو/حزيران الماضي.

وسيتبنى طيران الرياض أحدث التقنيات الرقمية للريادة في مجال الطيران وتتطلع إلى تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة ممزوجة بطابع من كرم الضيافة السعودية الأصيلة، وستطلق أولى رحلاته عام 2025؛ حيث ستربط عاصمة المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

كم عدد ألقاب أتلتيكو مدريد؟

حقق أتلتيكو مدريد حتى الآن ما مجموعه 33 لقباً رسمياً مما يجعله رابع أكثر الأندية الإسبانية تحقيقاً للألقاب بعد ريال مدريد وبرشلونة.

فاز النادي بـ 25 لقباً محلياً و8 ألقاب قارية، وأهمها هو لقب الدوري الاسباني في 11 مناسبة، ولقب الدوري الأوروبي في ثلاث مناسبات.