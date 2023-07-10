طيران الرياض، مهلة التقدم لمئات الوظائف تنتهي الشهر الحالي

أعلنت طيران الرياض عن مئات من الوطائف الشاغرة لديها والتي يمكن التقدم عليها ضمن استعداداتها لإطلاق عمليات الشركة عام 2025، وتنتهي مهلة التقدم لعشرات الوظائف هذا الشهر.

وإعلنت الشركة عن أكثر من (400) وظيفة في حملة توظيف جديدة وتشير طيران الرياض إلى أن عمليات التوظيف تتم على الرابط (هنا)

و تتنوع مجالات الوظائف بين الاختصاصات الرقمية والتدقيق والمحاسبة والمالية والخدمات الفنية، وتظهر الوظائف المعروضة مهلة نهائية للتقدم، مثل وظائف في الموارد البشرية والأمن السيبراني، حيث تدرج أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لبعض المناصب هو 31 يوليو 2023.