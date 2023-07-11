مويضي المطيري by مويضي المطيري

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طيران الرياض: إحذروا “مُحتالين” بالفرص الوظيفية

لا يطلب أي مدفوعات مسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
الفرص الوظيفية متاحة عبر القنوات الرسمية


حذّرت شركة طيران الرياض المتقدمين للانضمام لفريق العمل من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المتداولة في المنصات الرقمية، والتي يتم من خلالها طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية.



ونوهت في بيان عبر حسابها في تويتر، إلى أن طيران الرياض لن يقوم بطلب أي مدفوعات مسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية أثناء عملية التقديم، داعية جميع المهتمين للتقديم على الفرص الوظيفية المتاحة عبر القنوات الرسمية.



وأبرمت شركة طيران الرياض في وقت سابق اتفاقية شراء 90 محركاً من طراز “GEnx” لتشغيل أسطول طائراته ذات البدن العريض “بوينج دريملاينر 787-9”.

يذكر أن شركة “طيران الرياض” تهدف لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول 2030.

طيران الرياض، مهلة التقدم لمئات الوظائف تنتهي الشهر الحالي
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