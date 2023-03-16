أصدرت هيئة صك النقود الملكية بالمملكة المتحدة سبيكة من 20 غرام ذهب تصور الكعبة المشرفة جرى تصميمها بالتشاور مع المجلس الإسلامي في ويلز وصممته إيما نوبل . وأهدت دار سك العملة الملكية Royal Mint ثلاث سبائك تحمل صور الكعبة لمنظمة الإغاثة الإسلامية للمساهمة في جهود جمع التبرعات الخيرية لأولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالزلزال في تركيا وسوريا. ويقول بيان الهيئة إنها توفر للمسلمين فرصة تقديم السبيكة هدية في عيد الفطر.

وبمناسبة إطلاق سبيكة الكعبة الذهبية ، في فبراير ، حضرت دار سك النقود الملكية The Royal Mint ثلاث فعاليات أقامتها الإغاثة الإسلامية – في لندن ومانشستر وجلاسكو – لجمع الأموال لدعم المتضررين بشكل مباشر من الزلازل في تركيا وسوريا ، حيث تبرعت بثلاثة سبائك ذهبيية جديدة تصور الكعبة في هذه المزادات. جمعت المزادات أكثر من 9000 جنيه إسترليني من التبرعات الإضافية لصندوق الإغاثة. من جانبه ، قال أندرو ديكي ، مدير المعادن الثمينة في دار سك العملة الملكية: “يسعدنا لأول مرة أن يتم تمثيل الهيكل المكعب المميز للكعبة المشرفة على سبيكة من الذهب عيار 20 جرام تم سكها بواسطة دار سك العملة الملكية. بالاعتماد على أكثر من 1100 عام من الخبرة في سك النقود ، قمنا بتطبيق حرفية الخبراء لدينا لإنشاء تمثيل جميل للكعبة المشرفة ، أقدس مكان على وجه الأرض لدى المسلمين.

تعد سبيكة الكعبة المصنوعة من الذهب ، والموجودة في عبوة واقية جميلة ذات طابع إسلامي ، هدية خاصة توفر اختيارا لائقا في عيد الفطر ، أو كاستثمار آمن لقاء 1,150 جنيه استرليني. “