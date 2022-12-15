الاستثمار في الذهب..هل حيازة المعدن الأصفر مربحة دوما؟

يتميز الذهب بخصائص فريدة جعلته وسيلة أساسية لحفظ القيمة على مدى العصور وأداة رئيسية للتحوط في أوقات الاضطرابات.

ومنذ القدم ظل المعدن الأصفر رمزا للثروة والمكانة الاجتماعية ومعيارا للسعر، وأيضا سلعة ترتبط بسوق ضخمة للاستثمار.

فريد من نوعه

تقول سوكي كوبر، المسؤولة في مركز أبحاث المعادن النفيسة ببنك ستاندرد تشارترد، “الذهب فريد لأنه سلعة وعملة في ذات الوقت، فبعض المستثمرين يحوزونه فقط كأصل مالي، وغيرهم يمتلكونه في هيئة مجوهرات ولغرض الحفاظ على الثروة في آن واحد”.

يقول أيضا جيسون سنايب مسؤول الاستثمارات في شركة أوديسي كابيتال “إنه حقا من الأصول الرائعة الموجودة منذ زمن طويل، وهنا تكمن قوته، والدور الذي يلعبه في الأسواق”.

إغراء الذهب

الذهب من الأصول المغرية للمستثمرين، ووفرته منذ القدم جعلته مصدرا موثوقا وقابلا للتخزين لفترات طويلة، ونادرا أيضا بدرجة تكفي لتصنيفه ضمن النفائس.

كما يستخدم في مجموعة كبيرة من الصناعات بخلاف المعادن النفيسة الأخرى وهو ما يوفر الطلب المستمر عليه.

فوائد الاستثمار في الذهب

تتعدد فوائد وإغراءات الاستثمار في الذهب ومن أهمهما أنه مخزن للقيمة، ووسيلة للتحوط، وملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، وأداة لمواجهة التضخم، فضلا عن سهولة بيعه.

أيضا الذهب أداة جيدة لحفظ المال للمستقبل، ويوصف بأنه أفضل أداة مكملة للاستثمارات في أسواق المال والعقارات ويمنحه استقرار سعره ميزة إضافية.

ويقول مجلس الذهب العالمي إن حجم التجارة اليومية في الذهب بأنحاء العالم تصل إلى 183 مليار دولار في المتوسط.

كيف يتم الاستثمار في الذهب

توجد وسائل عدة للاستثمار في الذهب وأبرزها حيازته فعليا في هيئة سبائك أو عملات أو مشغولات ذهبية.

في المقابل، توجد وسائل أخرى افتراضية لشراء الذهب منها ما تسمى بأسهم الذهب، وهي عبارة عن ملكية لأسهم في شركات تعدين ذهب، وأيضا شهادات الذهب، وعقود الذهب الآجلة.

شهدت قيمة الذهب نموا هائلا في السنوات الأخيرة، ففي بداية عام 2000 كان سعر أوقية الذهب (المعدل وفقا للتضخم) 460 دولارا فقط، وزاد الرقم إلى 1850 دولارا في أغسطس 2021.

حيازات البنوك المركزية

قالت سوكي كوبر أن قطاع المجوهرات يستهلك معظم إنتاج الذهب بينما يستأثر قطاع الاستثمار بما يتراوح بين 33 و 40 بالمئة من المعروض.

تلعب البنوك المركزية والمؤسسات المالية في أنحاء العالم دورا رئيسيا في الطلب على الذهب. ففي عام 2021 كانت حيازة البنوك المركزية من المعدن الأصفر 35 ألف طن متري وهو نحو خمس حجم الذهب المستخرج.

ويستحوذ صندوق النقد الدولي على نحو 2814 طن متري من الذهب يصل سعرها إلى 158.5 مليار دولار.

ما سر تقلب أسعار الذهب؟

يرتبط الذهب ارتباطا عكسيا بالعملات الورقية خاصا الدولار لأنه لا يدر فائدة، ولذلك يتراجع سعر كلما زاد البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار ويرتفع إذا قرر البنك تخفيض الفائدة.

تراجع سعر المعدن الأصفر في أكثر مناسبة خلال العام الجاري 2022 في ظل إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع سعر الفائدة أكثر من مرة في مسعى لكبح التضخم.