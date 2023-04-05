الملك سلمان يوجه بصرف معونة شهر رمضان

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه من المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي “خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك”.

خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين. https://t.co/zPCLDsdW1x — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 5, 2023