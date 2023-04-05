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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الملك سلمان يوجه بصرف معونة شهر رمضان

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للعائل والتابع

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الملك سلمان يوجه بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه من المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي “خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك”.

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