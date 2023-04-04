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Posted inأخبار أريبيان بزنس

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور لشهر رمضان 1444 هـ

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المكرمة تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن إكرامية الضمان المطور الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان هي عبارة عن معونة رمضانية.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة “تواصل” السعودية مساء أمس الإثنين، أنه مع زيادة البحث عن موعد صرف مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان 1444، فإن المعونة تشمل المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتقدم كمكرمة ملكية مرة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

كم مبلغ صرف المكرمة الملكية؟

قالت الوزارة إن المكرمة الملكية للمستفيدين في المملكة يتم صرفها لتحسين حياتهم المعيشة خلال شهر رمضان، موضحة أنه تم صرف المكرمة الملكية، خلال العام الماضي، بقيمة ألف ريال للمعيل الأساسي و500 ريال لكل تابع.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444

توقعت الوزارة أن يتم صرف المكرمة الملكية معونة شهر رمضان المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي في نهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان كمكرمة ملكية للضمان المطور.

وأضافت أن المكرمة تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وأنها سنقوم بنشر الموعد الرسمي فور الإعلان عنه من الجهات الرسمية المختصة.

ونظام الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

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