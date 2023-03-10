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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة الموارد البشرية السعودية: 7 حالات لإنهاء عقد العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها اتفاق الطرفين على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود 7 حالات لإنهاء عقد العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يوجد سبع حالات لإنهاء عقد العمل منها اتفاق الطرفين على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، بحسب تغريدة تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن الحالات تتضمن انتهاء المدة المحددة في العقد، وإرادة أحد الطرفين في العقود غير المُحددة المدة، وبلوغ العامل سن التقاعد.

وأضافت الوزارة أن حالات تشمل أيضاً القوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك، بالإضافة إلى أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

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