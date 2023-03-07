شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الإثنين، مراسم قرعة بطولة الأندية العربية 2023 لكرة القدم التي أطلق عليها اسم بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وجاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني، والتي شارك في مراسم سحبها نجوم العرب ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وبمشاركة رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.

?️ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل :

"أشكر بكل التقدير سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- على ما نجده من دعمٍ واهتمام، منحنا كل فرص النجاح". pic.twitter.com/G3P5wGFrws — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2023

وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي: الشباب السعودي يواجه القوة الجوية العراقي، والصفاقسي التونسي مع قطر القطري، والبرج اللبناني يلتقي الوحدة الإماراتي، والنهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، والمحرق البحريني يواجه السيب العماني، ونواذيبو الموريتاني ونظيره شباب الأردن الأردني، والجيش الملكي المغربي مع الاتحاد الليبي، والمريخ السوداني وتشرين السوري، والهلال السوداني مع المنامة البحريني، وطلائع الجيش المصري يلتقي أهلي طرابلس الليبي، وفحمان اليمني مع الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.

?️ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال #قرعة_كأس_الملك_سلمان :



"تسمية هذه البطولة ببطولة الملك سلمان 2023، جزءٌ يسيرٌ من العرفان والتقدير اللذين نكنّهما جميعًا لمقامه حفظه الله"pic.twitter.com/JcSMTpHAFw — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2023

وجاءت قرعة الدور الثاني (المجموعات) على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية، الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية.

المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الزمالك المصري، المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.

وترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماع مجلس الاتحاد السادس والسبعون -الإثنين- بحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله اعتماد تقرير الأمين العام الفني والإداري والمالي، والاطلاع على تحضيرات كأس الملك سلمان للأندية، بجانب الاطلاع على أجندة ومسابقات الاتحاد العربي لعام 2023 واعتمادها، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد.

وفي جانب آخر وبحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تم توقيع اتفاقية بين الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاستضافة الاتحاد السعودي للدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة.