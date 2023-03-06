اليوم قرعة كأس الملك سلمان.. ما هي الأندية المشاركة؟

تسحب مساء اليوم الاثنين قرعة بطولة الأندية العربية 2023 لكرة القدم، التي أطلق عليها اسم كأس الملك سلمان، ومن المقرر اقامة أدوارها النهائية في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن قائمة الأندية التي ستشارك في البطولة في مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين.

وضمت قائمة المشاركين في كأس الملك سلمان:

الجيش الملكي (المغرب)

طلائع الجيش (مصر)

الصفاقسي والاتحاد المنستيري (تونس)

شبيبة الساورة (الجزائر)

الشباب (السعودية)

قطر والسد (قطر)

الوحدة (الإمارات)

السيب والنهضة (عُمان)

شباب الأردن (الأردن)

⏳ انتظرونا مساء اليوم الاثنين، حيث تجرى مراسم قرعة بطولة#كأس_الملك_سلمان_للاندية العربية في العاصمة السعودية #الرياض . pic.twitter.com/c1bK3UXaf6 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 5, 2023

القوة الجوية (العراق)

المحرق والمنامة (البحرين)

تشرين (سوريا)

شباب الخليل (فلسطين)

البرج (لبنان)

نواذيبو (موريتانيا)

الاتحاد وأهلي طرابلس (ليبيا)

الهلال والمريخ (السودان)

الكويت (الكويت)

فحمان (اليمن)

يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، والنصر السعودي.

وستُجرى مراسم قرعة البطولة اليوم الاثنين في مدينة الرياض، وأشارت اللجنة إلى أنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للدول عن شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، مؤكدة أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.