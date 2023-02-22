يعد شهر رمضان المبارك من أكثر الأشهر أهمية لدى المسلمين حول العالم، كونه يقرب الناس أكثر من الله ويجمع شمل العائلة كذلك لأنه يتميز بالصيام والصلاة وأعمال الخير.

خلال هذا الشهر الفضيل، يجتمع المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مختلف التقاليد والعادات، بدءا من الإفطار مع العائلة والأصدقاء إلى أداء الصلوات في المساجد.

مع تراثها الثقافي النابض بالحياة وتنوع سكانها، تقدم الإمارات تجربة رمضانية فريدة من نوعها، تمزج بين الحداثة والممارسات التقليدية.

وفي ما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة، ومواعيد العمل، ومواعيد الإفطار، وتواريخ عطلة العيد.

رمضان يبدأ في 23 مارس وفقاً للحسابات الفلكية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن بدء شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1444، الموافق 2023 للسنوات الميلادية سيكون في 23 آذار/مارس القادم، وأن اليوم الأوّل من عيد الفطر الموافق مطلع شهر شوّال سيكون في 21 نيسان/أبريل.

ورمضان هو الشهر التاسع بحسب تسلسل الأشهر الهجرية ويتكون من 29 أو 30 يوماً.

وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الفلكية، “ومن المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل هذا العام في 23 آذار/مارس وسيكون لمدة 29 يوماً. وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل”.

وأشار إلى أن معظم الدول الإسلامية والعربية ستبدأ الصوم في نفس اليوم، لكن اليوم الأخير من شهر رمضان قد يكون مختلفاً في بعض البلدان حيث سيكون من الصعب في بعض المناطق رؤية القمر”.

وكشف أن المقيمين في الإمارات سيصومون حوالي 14 ساعة في اليوم.

ويعتمد نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي:

محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمادي أول جمادي ثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة

وستقوم السلطات المختصة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في 29 شعبان.

وتختلف رؤية هلال رمضان من بلد إلى آخر، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، بينما تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام في 23 آذار/مارس المقبل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ومن المرجح أن يصادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الخميس 21 نيسان/أبريل القادم.

وسيصوم المسلمون خلال الشهر الكريم ما يقارب 14 ساعة في اليوم، حيث تزداد فترة الصيام لدقائق قليلة يومياً.

ويعد الإفطار أول وجبة يتناولها المسلمون بعد فترة الصيام طيلة النهار والتي تنتهي عند غروب الشمس.

مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023

التاريخ التوقيت 23 آذار/مارس 18:31 24 آذار/مارس 18:32 25 آذار/مارس 18:32 26 آذار/مارس 18:33 27 آذار/مارس 18:33 28 آذار/مارس 18:33 29 آذار/مارس 18:34 30 آذار/مارس 18:34 31 آذار/مارس 18:35 01 نيسان/ابريل 18:35 02 نيسان/ابريل 18:36 03 نيسان/ابريل 18:36 04 نيسان/ابريل 18:37 05 نيسان/ابريل 18:37 06 نيسان/ابريل 18:37 07 نيسان/ابريل 18:38 08 نيسان/ابريل 18:38 09 نيسان/ابريل 18:39 10 نيسان/ابريل 18:39 11 نيسان/ابريل 18:40 12 نيسان/ابريل 18:40 13 نيسان/ابريل 18:41 14 نيسان/ابريل 18:41 15 نيسان/ابريل 18:41 16 نيسان/ابريل 18:42 17 نيسان/ابريل 18:42 18 نيسان/ابريل 18:43 19 نيسان/ابريل 18:43 20 نيسان/ابريل 18:44

قواعد عامة للمقيمين غير المسلمين، مواعيد العمل، وعطلة العيد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي بات على بعد قرابة شهر من اليوم، إذ من المرجح أن يكون يومه الأول مصادفاً مع 23 آذار/مارس المقبل، أصبح من الواجب تعريف غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة القواعد التي يجب اتباعها خلاله.

يمتنع المسلمون خلال شهر رمضان المبارك عن الأكل والشرب من الفجر حتى الغسق، كون الصيام يعد أحد أركان الإسلام الخمسة.

ويجب على المقيمين والسياح من غير المسلمين اتباع قواعد السلوك والآداب العامة في الإمارات العربية المتحدة، علماً أن غير المسلمين ليسوا ملزمين بالصيام.

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، يحظر الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة خلال ساعات الصيام. وهذا يشمل أيضاً مضغ العلكة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المقيمين والسياح غير المسلمين عدم:

الانخراط في أي سلوك عدواني

الرقص أو تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة بصوت عال، علماً أنه يمكن الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الأذن

ارتداء ملابس غير لائقة في الأماكن العامة

6 ساعات عمل خلال شهر رمضان المبارك

بات شهر رمضان المبارك قريباً مع انطلاق العد التنازلي لبلوغه، إذ يفصلنا عنه قرابة 36 يوماً، كون من المرجح أن يبدأ في 23 آذار/مارس المقبل.

ووفقا للمؤشرات الفلكية، سيصادف أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الخميس 20 نيسان/أبريل ويستمر حتى الأحد 23 نيسان/أبريل.

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، يتعين على موظفي القطاع الخاص العمل 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، لكن خلال شهر رمضان المبارك، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار اثنين ليصبح 6 ساعات.

الإمارات تحدد مواعيد العطلات الرسمية خلال 2023

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مواعيد العطلات المعتمدة للقطاعين العام والخاص لعام 2023.

سيشهد عيد الفطر عطلة من أربعة أيام بين 20 و23 نيسان/أبريل.

ومن المرجح أن يبدأ شهر رمضان المبارك في 23 آذار/مارس، وفقاً لتوقعات الاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فهو عرضة للتغيير بناء على مشاهد القمر. أي أن الشهر الكريم قد ينتهي يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل.

وتصادف العطلة التالي يوم 27 حزيران/يونيو ، وهو يوم عرفات.

يلي ذلك مباشرة عيد الأضحى، الذي من المتوقع أن يقع بين 28 و30 حزيران/يونيو.

ثم تأتي رأس السنة الهجرية في 21 /تموز/يوليو.

وسيكون عيد المولد النبوي الشريف في 29 أيلول/سبتمبر، مناسبة ليوم عطلة رسمية أخرى.

وتنتهي أيام العطل الرسمية خلال عام 2023، في كانون الأول/ديسمبر مع اليوم الوطني في 2 و 3 منه على التوالي.

#مجلس_الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023 pic.twitter.com/mgZiXfbaby — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 27, 2022

وفقا لمنشور شاركته الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم جاءت القائمة الكاملة للعطلات لعام 2023 كما يلي:

السنة الميلادية الجديدة: 1 كانون الثاني/يناير

عيد الفطر: 29 رمضان حتى 3 شوال (بين 20 و23 نيسان/أبريل)

يوم عرفات: 9 ذي الحجة (27 حزيران/يونيو)

عيد الأضحى: 10-12 ذي الحجة (بين 28 و30 حزيران/يونيو)

رأس السنة الهجرية: 21 يوليو (29 أيلول/سبتمبر)

عيد المولد النبوي الشريف: 29 أيلول/سبتمبر

اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر

شهر رمضان يزيد حجوزات السفر 76%

ذكر تقرير صادر عن شركة “إبسوس” أن شهر رمضان المقبل شهد زيادة بنسبة 76% في حجوزات السفر، وعزت هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى اقبال فئة الذكور الميسورين على السفر.

وكشف الجيل اكس (مواليد بين 1965 و 1980) عن اتجاه سفر أعلى من الجيل زد (جيل ما بعد الألفية)، خاصة في السفر إلى الخارج.

ونظراً للزيادة في الرحلات الدولية والمحلية خلال رمضان، شهدت تطبيقات السفر والسياحة أيضاً زيادة في عدد الزوار، مدفوعاً بشكل أساسي بالجيل زد.

ويكشف التقرير أنه حتى بعد فترة الشهر الكريم، من المحتمل أن تكون خطط السفر تستهدف الإمارات العربية المتحدة خلال العيد. ومع ذلك، من المرجح أن يضع الأفراد الأثرياء خططاً للسفر إلى الخارج. ويفضل 41% السياحة المحلية بينما يختار 21% السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان.

وذكر موقع أريبيان بزنس أنه بات في إمكان المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الآن الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة في غضون 15 يوماً فقط، حيث تم تقليص وقت المعالجة من قبل السلطات المختصة، ما يساعد في زيادة حركة السفر.

قال متحدث باسم شركة “في اف اس” لموقع أريبيان بزنس: “لقد عاد وقت معالجة تأشيرات المملكة المتحدة إلى معيار 15 يوم عمل، كما تم تطبيع الوقت المستغرق للحصول على التأشيرات ذات الأولوية والأولوية الفائقة”.

مجاناً، مدينة إكسبو دبي تستقبل الزوار بأجواء شهر رمضان المبارك

كشفت مدينة إكسبو دبي عن فعاليات “حيّ رمضان” التي تنظمها من 3 آذار/مارس إلى 25 نيسان/أبريل 2023 وتتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، وتشمل فعالية “حق الليلة” للاحتفاء بليلة النصف من شعبان، والتي تنشر الفرح والسرور في قلوب الصغار، وأيام رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والتلاوة، وصولاً إلى عيد الفطر السعيد الذي يرسخ قيم التواصل والتعاون والمودة بين الكبار والصغار.

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: “كما جمع إكسبو 2020 دبي العالم، سيجمع حيّ رمضان في مدينة إكسبو دبي الناس من مجتمعات متنوعة في الشهر الكريم. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع ببعض أشهر تقاليد الشهر الفضيل الجميلة من كل أنحاء العالم في وجهة واحدة “.

لأكثر من 50 يومًا يمكن للأطفال والكبار الاحتفال بجمال الثقافات من جميع أنحاء العالم من خلال تجربة أطعمتهم وعطورهم وتقاليدهم الأصيلة، وسيستمتع الزوار برحلة ثقافية حيث يمكنهم تبادل الخبرات الفريدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتعرف على المأكولات الإقليمية وفن الطهي الدولي والأطعمة الشعبية اللذيذة، كما سيكون مكاناً مميزة للزوار للإفطار والسحور مع العائلة والأصحاب.

سوف يصحب “حيّ رمضان” الزوار في رحلة ساحرة عبر العالم الإسلامي، وتتضمن الرحلة أماكن مخصصة للباعة المتجولين وأطعمة متنوعة تجسد متعة الإفطار وتتيح مشاركة وجبة الأفطار أو السحور مع العائلة والأصحاب.

وبعد الإفطار يمكن للمصلين أداء صلاة العشاء والتراويح في المصلى المخصص وبعدها يمكن مشاهدة الحكواتي والاستماع إلى قصصه الشعبية ومن ثم مشاهدة المسحراتي في أرجاء مدينة إكسبو دبي.

ستتحول ساحة الوصل إلى حديقة مليئة بالأزهار وتقدم عروض حية كل مساء، بما في ذلك مزيج موسيقي وأناشيد وشعر، وعرض مسرحي لأجيال المستقبل يقدمه راشد ولطيفة الشخصياتان الرسميتان لإكسبو 2020 دبي، كما يتوفر فرصة للأطفال من جميع الأعمار للانضمام إلى ورش العمل والألعاب للتعرف على الثقافة الإماراتية وقيم الشهر الفضيل بما فيها الكرم والرحمة.

وبهدف الترويج لنمط حياة صحي ستستضيف مدينة إكسبو دبي بطولات رياضية للبالغين مع منطقة مخصصة تضم ألعابًا وأنشطة لياقة بدنية للأشخاص من جميع مستويات.

سيشهد السوق في المساء باعة محليين يعرضون العطور والهدايا والملابس المصممة حسب الطلب، ويمكن زيارة “حيّ رمضان” الوجهة المثالية لتجمعات العائلة والأصدقاء، مجانياً، مع رسوم لبعض ورش العمل والأنشطة.

ما هو دوام عمل إكسبو دبي؟

تمتد أنشطة حي رمضان من الساعة 4 إلى 9 مساءً في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، ومن 5 مساءً إلى 2 بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان.