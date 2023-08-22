كأس العالم للسيدات 2023 يسجل رقما قياسيا في الحضور والمشاهدة

على الرغم من أن فارق التوقيت بين أستراليا ونيوزيلندا وبقية الأسواق الرئيسية المهتمة بكرة القدم مثل مثل أوروبا والولايات المتحدة حققت بطولة كأس العالم للسيدات التي استمرت شهرا نجاحا كبيرا من حيث نسب المشاهدة في المنازل وداخل الملاعب.

وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حضر ما يقرب من مليوني شخص 64 مباراة، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 1.35 مليون مشجع في نهائيات كأس العالم 2015 في كندا، علماً أنه شارك في البطولة الحالية 32 منخباً مقابل 24 في البطولتين السابقتين و 16 قبل ذلك.

وبحسب الاحصاءات فإن متوسط عدد الحضور في نسخة المونديال بالولايات المتحدة عام 1999 وفي الصين عام 2007، اجتذب أكثر من 37 ألف مشجع في كل مباراة مقابل 30 ألف في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن نظرا لأن البطولتين لعبتا بنصف عدد المباريات مقارنة بنسخة السنة الحالية، فإنهم بعيدون من حيث إجمالي الحضور.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في بيان”في البلدين المضيفين، كان لدينا ما يقرب من مليوني مشاهد في الملاعب ومليارين يشاهدون في جميع أنحاء العالم. إنها رياضة رائعة، إنها مسلية والناس يحبونها”.

وقبل المباراة النهائية، أثار إنفانتينو غضب اللاعبات والمشجعين على حد سواء، عندما قال إنه يجب على النساء اختيار المعارك الصحيحة في كفاحهن من أجل المساواة، لاسيما بقوله “لديك القدرة على إقناعنا، بما يتعين علينا القيام به وما لا يتعين علينا القيام به. أنت تفعلي ذلك، فقط افعليها “.

كلام إنفانتينو فهم منه أنه يضع المسؤولية على المرأة من أجل إقناع الرجال بجدارتهم في المعاملة المتساوية، ما اعتبر تقليلا من جهود العديد من اللاعبات لتعزيز مسابقات السيدات والنهوض بها في مواجهة الشدائد.

شاهد الفرح الغامر باستقبال اسبانيا بطلات منتخبها بعد التتويج بكأس العالم للسيدات

استقبل منتخب اسبانيا للسيدات استقبال الابطال وجال المنتخب العاصمة على حافلة للاحتفال بفوزه بكأس العالم على حساب منتخب انجلترا بهدف نظيف وتعيش اسبانيا والعاصمة مدريد وفي جميع أنحاء البلاد فرحا وطنيا غامرا بالفوز مع تجمع اللآلاف من الجماهير الإسبانية في حشود لتحية البطلات.

وفاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.

وكتب المنتخب الإسباني التاريخ بفوزه الأحد على نظيره الإنكليزي ونيله لقب بطولة كأس العالم للسيدات خلال نهائي مثير احتضنه ملعب ستاديوم بسيدني في أستراليا وحضره نحو 75 ألف متفرج. وسجلت هدف الفوز قائدة منتخب “لا روخا” أولغا كارمونا في الدقيقة 29، بينما ضيّعت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة “اللبؤات الثلاث” ماري إيربس (70). مونديال السيدات الذي احتضنته كل من أستراليا ونيوزيلندا شهد صعود إسبانيا في مشاركتها الثالثة لتكسر احتكال الولايات المتحدة باللقب في عامي 2015 و2019 لتظفر باللقب الغالي، بفوزها على إنكلترا أبرز المرشحات في المونديال.

فرض المنتخب الإسباني تفوقه بفضل إبداعه الكروي وأسلوب لعبه الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلبا على خبرة الإنكليزيات اللواتي افتقدن للصفاء المعتاد بحسب فرانس24.

المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات:

1991: الولايات المتحدة 1995: النرويج 1999: الولايات المتحدة 2003: ألمانيا 2007: ألمانيا 2011: اليابان 2015: الولايات المتحدة 2019: الولايات المتحدة 2023: إسبانيا

المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات:

4- الولايات المتحدة

2- ألمانيا

1- النرويج، اليابان، إسبانيا

أخفت السلطات في إسبانيا نبأة وفاة والد أولغا كارمونا يوم الجمعة وتكتمت يومين على الخبر كي تتجنب تأثيره على معنويات أولغا، وانتظرت حتى انتهاء المباراة والاحتفال بالفوز في مبارة نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني التي جرت أمس الأحد. وقادت كارمونا بلادها للفوز في المباراة النهائية بهدف وحيد.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أن أولغا كارمونا التي وقّعت على الهدف الوحيد مباراة النهائي، علمت لاحقا بعد الاحتفال بالفوز أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وذكر بيان الاتحاد الإسباني أنه “يأسف بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم”. وأضاف البيان: “نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية”.

وفاز منتخب اسبانيا للسيدات بمونديال 2023 للسيدات في كرة القدم بفوزه على المنتخب الإنجليزي (1 -0) على ملعب ستاديوم أوستراليا في سيدني اليوم أمام 75 ألف متفرّج، ليحصد لقبه الأول في تاريخ البطولة.

وسجلت اولغا كارمونا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، علماً أن اللاعبة الاسبانية جينيفر هورموسو أهدرت ركلة جزاء تصدت لها حارسة منتخب انجلترا ماري هيربس في الدقيقة 69.

Spain announce that Olga Carmona's father has died.



The World Cup-winner was informed of the news following the final where she scored the game's only goal. pic.twitter.com/5UPe2AGAJz — B/R Football (@brfootball) August 20, 2023

وأثارت قبلة خلال احتفالات فوز سيدات اسبانيا، لويس روبياليس لإحدى اللعبات غضب ناشطات اسبانيات اعتبرن أن ذلك شيئا مشينا جدا سيهدد مستقبل كرة القدم النسائية

فاز منتخب اسبانيا للسيدات بمونديال 2023 للسيدات في كرة القدم بفوزه على المنتخب الإنجليزي (1 -0) على ملعب ستاديوم أوستراليا في سيدني اليوم أمام 75 ألف متفرّج، ليحصد لقبه الأول في تاريخ البطولة.

وسجلت اولغا كارمونا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، علماً أن اللاعبة الاسبانية جينيفر هورموسو أهدرت ركلة جزاء تصدت لها حارسة منتخب انجلترا ماري هيربس في الدقيقة 69.

وانحنت ألمانيا، بطلة 2003 و2007، في دور المجموعات، إلى جانب البرازيل، إيطاليا والبطلة الأولمبية كندا، ثم فجّرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى إحراز اللقب ثلاث مرات توالياً في سابقة تاريخية.

وبلغت منتخبات جنوب أفريقيا، جامايكا والمغرب ثمن النهائي للمرة الأولى، فيما تركت كولومبيا بصمة رائعة بعد وصولها إلى ربع النهائي حيث ودّعت أمام إنكلترا 1-2.

وتؤشر إنجازات المنتخبات التي كانت توصف بالمغمورة سابقاً، إلى تقلّص الفجوة مع المنتخبات الطليعية.