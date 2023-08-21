أخفت السلطات في إسبانيا نبأة وفاة والد أولغا كارمونا يوم الجمعة وتكتمت يومين على الخبر كي تتجنب تأثيره على معنويات أولغا، وانتظرت حتى انتهاء المباراة والاحتفال بالفوز في مبارة نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني التي جرت أمس الأحد. وقادت كارمونا بلادها للفوز في المباراة النهائية بهدف وحيد.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أن أولغا كارمونا التي وقّعت على الهدف الوحيد مباراة النهائي، علمت لاحقا بعد الاحتفال بالفوز أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1- صفر على إنجلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

وذكر بيان الاتحاد الإسباني أنه “يأسف بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم”. وأضاف البيان: “نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الأليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية”.

وفاز منتخب اسبانيا للسيدات بمونديال 2023 للسيدات في كرة القدم بفوزه على المنتخب الإنجليزي (1 -0) على ملعب ستاديوم أوستراليا في سيدني اليوم أمام 75 ألف متفرّج، ليحصد لقبه الأول في تاريخ البطولة.

وسجلت اولغا كارمونا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، علماً أن اللاعبة الاسبانية جينيفر هورموسو أهدرت ركلة جزاء تصدت لها حارسة منتخب انجلترا ماري هيربس في الدقيقة 69.

Spain announce that Olga Carmona's father has died.



The World Cup-winner was informed of the news following the final where she scored the game's only goal. pic.twitter.com/5UPe2AGAJz — B/R Football (@brfootball) August 20, 2023

وأثارت قبلة خلال احتفالات فوز سيدات اسبانيا، لويس روبياليس لإحدى اللعبات غضب ناشطات اسبانيات اعتبرن أن ذلك شيئا مشينا جدا سيهدد مستقبل كرة القدم النسائية