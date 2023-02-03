أعلن اللجنة المنظمة لبطولة دبي بكرة المضرب عن قوائم المشاركين والمشاركات في منافساتها، التي يتقدمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً والفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مؤخراً، إلى جانب كل البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، الفائزة بأول لقب لها ضمن البطولات الكبرى في ملبورن.

وتُقام منافسات الرجال على مدى أسبوعين بين 19 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس، فيما تقام بطولة السيدات بين 19 و25 شباط/فبراير الجاري.

وتنضم الروسية إيلينا ريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون، إلى كلّ من سابالينكا وشفيونتيك، كذلك ستتواجد النجمة التونسية أُنس جابر.

وفي هذا الإطار، قالت أُنس جابر: “أتطلع للمشاركة في بطولات سوق دبي الحرة للتنس مجدداً، حيث يمثل اللعب في دبي، تجربة خاصة بالنسبة لي كوني لاعبة عربية أتمتع بدعم جماهيري كبير. أمضيت أوقاتاً رائعة في الإمارة خلال السنوات السابقة على الرغم من عدم فوزي باللقب، الذي آمل أن أحققه هذا العام”.

ديوكوفيتش يعود إلى دبي

وقال ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة خمس مرات: “تسرني العودة إلى دبي مجدداً، حيث تحظى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بمكانة خاصة بالنسبة لي. أمتلك تاريخا طويلا مع البطولة وكنت محظوظاً بلعب بعض المباريات القوية أمام الجمهور في استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي أتشوق للعب على أرضيته مجدداً”.

ومن ناحية أخرى، تشمل قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة دبي إحدى بطولات رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين 500 نقطة، بالإضافة إلى ديوكوفيتش كل من الروسي أندري روبليف، بطل النسخة الماضية من البطولة والمصنف خامس عالمياً، والنجم الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السابع عالمياً، والروسي الاخر دانييل ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2021، والألماني ألكسندر زفيريف، الذي خاض المباراة النهائية بطولة أميركا المفتوحة 2020.

وتعليقاً على مشاركة ديوكوفيتش، قال كولم ماكلوجلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: “حقق نوفاك وأرينا إنجازين تاريخيين قبل أقل من أسبوع خلال بطولة أستراليا المفتوحة، لذا نحن متحمسون لمنح عشاق كرة التنس في دبي فرصة مشاهدة النجمين على أرض الملعب”.

وأضاف: “تضم البطولة مشاركين من أقوى لاعبي التنس العالميين، حيث نجحنا باستقطاب أعلى 10 لاعبات تنس تصنيفاً على مستوى العالم، وهو إنجاز نادر لبطولة خارج إطار بطولات التنس الكبرى”.

ومن جهته، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: “أتولى إدارة هذه البطولة منذ عشرين عاماً، ونعمل في كل نسخة على استقطاب أكبر قدر ممكن من نجوم اللعبة للمشاركة في منافساتها. ونجحنا في تنظيم بطولات مذهلة على مدى الأعوام الماضية، وتستقطب بطولة العام مجموعة غير مسبوقة من أقوى لاعبات التنس على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس السمعة القوية التي بنيناها على أجندة جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس على مر السنين. ونتطلع لتلبية هذه التطلعات وتعزيز سمعتنا الرائدة عند انطلاق البطولة في 19 فبراير الجاري”.