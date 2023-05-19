دراسة، بلدين عربيين شهدا أول قبلة في التاريخ

أكدت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة كوبنهاجن، أن أول قبلة مسجلة تبدل تاريخ انتشار القبل كانت قبل 4500 سنة في بلدين هما سوريا والعراق، بعد تقديم دليل لقبلة مسجلة في لوح أو رقم طيني من بلاد النهرين، وهي المنطقة التي أصبحت الآن العراق وسوريا (تشير «ميسوبوتاميا» أو بلاد الرافدين إلى رقعة كبيرة من الأرض تشمل العراق وشرق سوريا ومناطق في كل من جنوب شرق تركيا وأجزاء من غرب إيران والكويت)، مما يبدل تقديرات الخبراء لانتشار التقبيل ليجعلها أقدم بألف سنة عن التقديرات الحالية.

وجد الباحثون أن انتشار التقبيل يظهر في ألواح طينية من بلاد ما بين النهرين القديمة – وتقول الدراسة أن أقدم قبلة كانت في الشرق الأوسط -بتاريخ يسبق بألف عام ما كان يعتقد سابقًا ، وفقًا للباحثين الذي استندوا إلى لوح من الطين البابلي يظهر زوجين على الأريكة يقومان بالتقبيل، بحسب ترويلز بانك أربيل وهو باحث متخصص بالدراسات الأشورية وبلاد ما بين النهرين، وتعاون في بحثه مع صوفي لوند راسموسن في جامعة أكسفورد.

تؤكد الدراسات الحديثة أن أول سجل معروف للتقبيل الرومانسي البشري يوجد في مخطوطة من العصر البرونزي مشتقة من جنوب آسيا (الهند) ، مؤرخة مبدئيًا إلى 1500 قبل الميلاد. ومع ذلك ، فإن مجموعة كبيرة من الأدلة التي تم التغاضي عنها تتحدى هذه الفرضية لأن تقبيل الشفاه تم توثيقه في بلاد ما بين النهرين القديمة ومصر من 2500 قبل الميلاد على الأقل.

.

So last year, @Dr_Pindsvin and I dug into discussions concerning the origin of the romantic-sexual kiss, it’s role in disease transmission, and the evidence from ancient Mesopotamia. This resulted in a Perspective published today in Science: https://t.co/aD92ig3Zcx — Troels Pank Arbøll (@PankTroels) May 18, 2023

نظرًا لأن هذا السلوك لم يظهر فجأة أو في مجتمع معين ولكن يبدو أنه تم ممارسته في العديد من الثقافات القديمة على مدى عدة آلاف من السنين ، لا يمكن اعتبار القبلة بمثابة محفز بيولوجي مفاجئ يتسبب في انتشار مسببات الأمراض المحددة ، كما تم اقتراحه مؤخرًا (2). يمكن الحصول على مزيد من الفهم لتاريخ التقبيل في المجتمعات البشرية – وتأثيره الثانوي على انتقال المرض – من دراسة حالة لمصادر من بلاد ما بين النهرين القديمة (العراق وسوريا حاليًا). في البحث ، هناك نوعان مختلفان من التقبيل بشكل عام ، وهما قبلة الوالدين الودية والقبلة الرومانسية. في حين يبدو أن التقبيل الودي مع الوالدين منتشر في كل مكان بين البشر عبر الزمن والجغرافيا ، فإن التقبيل الرومانسي ليس تقليدا عالميًا من الناحية الثقافية ، وهو سائد في المجتمعات الطبقية.

أشارت الأبحاث إلى أن التقبيل الرومانسي قد تطور لأغراض تقييم جوانب ملاءمة الشريك المحتمل من خلال الإشارات الكيميائية التي يتم توصيلها في اللعاب أو التنفس ، والتوسط في مشاعر الارتباط بين الأفراد المرتبطين بالأزواج.

På arbejdsværelset i et rækkehus i Lejre har pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen og oldtidsforsker Troels Pank Arbøll studeret ældgamle lertavler og opdaget, at det dybe kys er mindst tusind år ældre end tidligere antaget @ScienceMagazine #dkvid https://t.co/nEHJjpQdXS — Lasse Foghsgaard (@Foghsgaard) May 18, 2023