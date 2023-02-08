فادي طنّوس by فادي طنّوس

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قبلة جيل بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
جيل بايدن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات بعدما طبعت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن قبلة على طرف شفتي دوغ إيمهوف زوج نائبة الرئيس كاميلا هاريس، قبيل إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء.

فإثر دخولها على وقع التصفيق، توجهت جيل بايدن نحو دوغ إيمهوف وصافحته، قبل أن تسجل الكاميرات مشهداً انتشر عبر الشبكات الاجتماعية يُظهرهما يتبادلان قبلة أثارت حيرة المستخدمين الذين تساءلوا ما إذا كانت على الشفتين أم على طرفهما.

ووصفت صحيفة “نيويورك بوست” المحافظة ما حصل بـ”قبلة الاتحاد”، في تعليق ساخر على هذه اللحظة التي سبقت إلقاء الرئيس الأميركي خطاب حال الاتحاد. وجزمت في مقال لها بأن جيل بايدن ودوغ إيمهوف تبادلا قبلة “على الشفتين”.

التعليق عينه ورد عبر قناة “فوكس نيوز” التي نشرت مقطعاً مصوراً حمل عنوان “جيل بايدن ودوغلاس إيمهوف يتبادلان قبلة على الشفتين”.

واغتنمت كيليان كونواي، مستشارة دونالد ترامب السابقة، الفرصة لانتقاد الخصوم عبر تعليق مستوحى من أجواء الجائحة.

ونشرت صورة للقبلة عبر تويتر أرفقتها بتعليق “يبدو أن كوفيد انتهى حقاً”.

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