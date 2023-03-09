حساب المواطن السعودي يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة مارس

أودع برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصصات الدفعة الـ 64 لشهر مارس/آذار 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق نحو 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال حساب المواطن إن إجمالي ما دفعه البرنامج الحكومي للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وأن 76 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/erb9oz6jlO — حساب المواطن (@citizenaccount) March 8, 2023

وأوضح حساب المواطن أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين 79 بالمئة، وبلغ عدد التابعين نحو 8.5 مليون مستفيد، في حين بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21 بالمئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

152 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 64 لشهر مارس.https://t.co/LjBkCNxQ7n pic.twitter.com/5zI2Y3Sp8c — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) March 9, 2023

انتهاء الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن

ينتهي الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن السعودي مع نهاية اليوم الخميس بعد أن أودع، في وقت سابق من صباح اليوم، الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وسينتهي الدعم المالي الإضافي لحساب المواطن بعد أن استمر صرفه للمستفيدين والمستفيدات المؤهلين مدة تسعة أشهر، بتوجيه ملكي كريم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وسيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج الحكومي بدءاً من الدفعة المقبلة أي الدفعة رقم 65 الخاصة بشهر أبريل/نيسان 2023 إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2022، ما لم يصدر توجيه ملكي كريم بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر يوم 4 يوليو/تموز 2022 أمراً ملكياً يقضي بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ منها مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لمستفيدي ومستفيدات برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022، وفتح التسجيل الجديد في البرنامج؛ وذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

ويوم 10 يناير/كانون الثاني 2023، وجه الملك سلمان بتمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن مدة ثلاثة أشهر إضافية حتى دفعة مارس/آذار 2023 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج؛ وذلك امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ما مصير برنامج حساب المواطن؟

أكد برنامج حساب المواطن، مساء الجمعة الماضي، أن برنامج الدعم الحكومي مستمر وأنه يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” عبر تويتر في رده على تساؤل بهذا الخصوص إن برنامج حساب المواطن “لايزال قائماً، علماً بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

وأضاف “تنفيذاً للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس (آذار) 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa“.

برنامج حساب المواطن

هو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.