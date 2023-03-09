انتهاء الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن السعودي

ينتهي الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن السعودي مع نهاية اليوم الخميس بعد أن أودع، في وقت سابق من صباح اليوم، الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وسينتهي الدعم المالي الإضافي لحساب المواطن بعد أن استمر صرفه للمستفيدين والمستفيدات المؤهلين مدة تسعة أشهر، بتوجيه ملكي كريم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وسيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج الحكومي بدءاً من الدفعة المقبلة أي الدفعة رقم 65 الخاصة بشهر أبريل/نيسان 2023 إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2022، ما لم يصدر توجيه ملكي كريم بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر يوم 4 يوليو/تموز 2022 أمراً ملكياً يقضي بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ منها مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي لمستفيدي ومستفيدات برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي 2022، وفتح التسجيل الجديد في البرنامج؛ وذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

ويوم 10 يناير/كانون الثاني 2023، وجه الملك سلمان بتمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن مدة ثلاثة أشهر إضافية حتى دفعة مارس/آذار 2023 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج؛ وذلك امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

برنامج حساب المواطن

هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.