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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يبدأ في إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

بدأ برنامج حساب في إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم

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بدأ برنامج حساب المواطن صباح اليوم الإثنين في إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الإثنين، في إيداع دعم الدفعة الـ 65 الخاصة بشهر أبريل/نيسان 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر تويتر “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله”.

برنامج حساب المواطن يودع دفعة شهر أبريل 2023

وكان الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن انتهى مع نهاية يوم الخميس 9 مارس/آذار 2023 بعد أن أودع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

ولكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه، مساء اليوم الأحد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، وذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو/تموز 2023 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين، وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

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