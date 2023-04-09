تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن السعودي والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان وجه “بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو/تموز 2023 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية”.

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو/تموز 2022 الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022 إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج #حساب_المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير/كانون الثاني 2023، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس/آذار الماضي.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.