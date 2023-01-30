تنطلق اليوم الأربعاء مباريات بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم 2022 التي ستقام في المملكة المغربية في الفترة بين 1 و11 شباط/فبراير.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المغرب شرف استضافة البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2013 و2014، في أعقاب ما حققه “أسود الأطلس” في مونديال قطر 2022 واحتلالهم المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق عربياً وأفريقياً.

The path to #ClubWC glory! ? ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023

وتم تأجيل البطولة التي تقام في المعتاد نهاية العام إلى الشهر الثاني من العام الجديد جراء تزامنها مع بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي توجت المنتخب الأرجنتيني للمرة الثالثة في تاريخه.

وستقام مباريات البطولة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط وملعب طنجة في شمال المملكة.

من هي الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

وكان الفيفا يطمح لتوسيع قاعدة المشاركين في البطولة إلى 32 فريقاً لكن البت في الموضوع تأجل حتى عام 2032.

ويشارك في النسخة الحالية 7 فرق هي: الوداد البيضاوي المضيف وبطل الدوري المغربي، بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني ، بطل آسيا الهلال السعودي، الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا باعتبار أن الوداد هو بطل القارة، بطل كوبا ليبرتادوريس فلامنغو البرازيلي، سياتل ساندروز الأمريكي بطل الكونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

مواعيد وتوقيت مباريات كأس العالم للأندية 2022

(1) الأهلي – أوكلاند سيتي: 1 شباط/فبراير- الساعة 22:00

(2) الفائز من المباراة رقم 1 – فريق سياتل ساوندرز: 4 شباط/فبراير- الساعة 20:30

(3) الوداد – الهلال: 4 شباط/فبراير الساعة 17:30

الفائز من المباراة رقم 3 – مع فلامنغو: 7 شباط/فبراير- الساعة 22:00

الفائز من المباراة رقم 2 – ريال مدريد: 8 شباط/فبراير- الساعة 22:00

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 شباط/فبراير- الساعة 18:30

المباراة النهائية يوم 11 شباط/فبراير- الساعة 22:00

*المباريات بتوقيت مكة المكرمة

من أكثر فريق فاز بلقب كأس العالم للأندية؟

حقق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في 4 مناسبات سابقة ويعد المرشح الأبرز للفوز بلقب هذا العام في المغرب أيضاً.

جدول الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

الفريق العام ريال مدريد الإسباني 2014 – 2016 – 2017 -2018 برشلونة الإسباني 2009 – 2011 – 2015 كورينثيانس البرازيلي 2000 – 2012 بايرن ميونيخ الألماني 2013 – 2020 ليفربول الإنكليزي 2019 ساو باولو البرازيلي 2005 إنترناسيونال البرازيلي 2006 ميلان الإيطالي 2007 مانشستر يونايتد الإنكليزي 2008 إنتر ميلان الإيطالي 2010 تشيلسي الإنكليزي 2021

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباريات البطولة على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية،