فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب – توقيت ومواعيد المباريات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس العالم للأندية

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم 2022 التي ستقام في المملكة المغربية في الفترة بين 1 و11 شباط/فبراير.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المغرب شرف استضافة البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2013 و2014، في أعقاب ما حققه “أسود الأطلس” في مونديال قطر 2022 واحتلالهم المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق عربياً وأفريقياً.

وتم تأجيل البطولة التي تقام في المعتاد نهاية العام إلى الشهر الثاني من العام الجديد جراء تزامنها مع بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي توجت المنتخب الأرجنتيني للمرة الثالثة في تاريخه.

وستقام مباريات البطولة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط وملعب طنجة في شمال المملكة.

من هي الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الستة، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

وكان الفيفا يطمح لتوسيع قاعدة المشاركين في البطولة إلى 32 فريقاً لكن البت في الموضوع تأجل حتى عام 2032.

ويشارك في النسخة الحالية 7 فرق هي: الوداد البيضاوي المضيف وبطل الدوري المغربي، بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد الإسباني ، بطل آسيا الهلال السعودي، الأهلي المصري وصيف دوري أبطال أفريقيا باعتبار أن الوداد هو بطل القارة، بطل كوبا ليبرتادوريس فلامنغو البرازيلي، سياتل ساندروز الأمريكي بطل الكونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

مواعيد وتوقيت مباريات كأس العالم للأندية 2022

  • (1) الأهلي – أوكلاند سيتي: 1 شباط/فبراير- الساعة 22:00
  • (2) الفائز من المباراة رقم 1 – فريق سياتل ساوندرز: 4 شباط/فبراير- الساعة 20:30
  • (3) الوداد – الهلال: 4 شباط/فبراير الساعة 17:30
  • الفائز من المباراة رقم 3 – مع فلامنغو: 7 شباط/فبراير- الساعة 22:00
  • الفائز من المباراة رقم 2 – ريال مدريد: 8 شباط/فبراير- الساعة 22:00
  • مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 شباط/فبراير- الساعة 18:30
  • المباراة النهائية يوم 11 شباط/فبراير- الساعة 22:00
*المباريات بتوقيت مكة المكرمة

من أكثر فريق فاز بلقب كأس العالم للأندية؟

حقق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في 4 مناسبات سابقة ويعد المرشح الأبرز للفوز بلقب هذا العام في المغرب أيضاً.

جدول الفائزين بلقب كأس العالم للأندية

الفريقالعام
ريال مدريد الإسباني2014 – 2016 – 2017 -2018
برشلونة الإسباني 2009 – 2011 – 2015
كورينثيانس البرازيلي2000 – 2012
بايرن ميونيخ الألماني2013 – 2020
ليفربول الإنكليزي2019
ساو باولو البرازيلي2005
إنترناسيونال البرازيلي 2006
ميلان الإيطالي2007
مانشستر يونايتد الإنكليزي2008
إنتر ميلان الإيطالي2010
تشيلسي الإنكليزي2021

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباريات البطولة على القناة المغربية الرياضية، وعلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية،

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا