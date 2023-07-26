فادي طنّوس by فادي طنّوس

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 جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم 2023-2024 كاملاً.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الدوري السعودي

تنطلق يوم 11 آب/أغسطس المقبل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم بحلتها الجديدة بمشاركة 18 فريقا للمرة الأولى.

وسيتمكن عشاق المستديرة متابعة النجوم الكبار التي استقطبتهم الفرق عبر قنوات SSC الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك مجانًا بتقنية SD، وبتقنية HD، بواسطة جهاز GOBX.

وفي ما يلي جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024 وفق ما نشره الاتحاد السعودي.

مباريات المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراةالموعدالملعب
الأهلي – الحزمالجمعة 11 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبدالله الفيصل
الطائي – ضمكالسبت 12 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الفيحاء – الخليجالسبت 12 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة المجمعة الرياضية
الفتح – التعاونالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
الرياض – الوحدةالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
أبها – الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
الرائد – الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الاتفاق – النصرالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الشباب – الأخدودالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد

مباريات المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراةالموعدالملعب
ضمك – الرياضالخميس 17 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي ضمك
الخليج – الأهليالخميس 17 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الأخدود – الفتحالجمعة 18 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير هذلول الرياضية
الحزم – الاتفاقالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي الحزم
النصر – التعاونالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		الأول بارك
الوحدة – الشبابالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
أبها – الرائدالسبت 19 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الهلال – الفيحاءالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
الاتحاد – الطائيالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبد الله الفيصل

مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراةالموعدالملعب
الطائي – الوحدةالخميس 24  أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير عبد العزيز بن مساهد الرياضية
الفتح – الهلالالخميس 24  أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الاتفاق – الخليجالخميس 24  أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الأهلي – الأخدودالخميس 24  أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبد الله الفيصل
الرياض – الاتحادالخميس 24  أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
الفيحاء – الحزمالجمعة 25 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة المجمعة الرياضية
الشباب – ضمكالجمعة 25 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
التعاون – أبهاالجمعة 25 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي التعاون
الفتح – النصرالجمعة 25 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراةالموعدالملعب
أبها – الفيحاءالإثنين 28 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الرائد – الرياضالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
الهلال – الاتفاقالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
الوحدة – الاتحادالإثنين 28 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
الأخدود – التعاونالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير هذلول الرياضية
ضمك – الفتحالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي ضمك
الخليج – الحزمالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الأهلي – الطائيالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبد الله الفيصل
النصر – الشبابالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		الأول بارك

مباريات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراةالموعدالملعب
الفيحاء – الرائدالجمعة 1 سبتمبر 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة المجمعة الرياضية
الطائي – أبهاالجمعة 1 سبتمبر 2023،
18:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
الرياض – الأخدودالجمعة 1 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
الاتحاد – الهلالالجمعة 1 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		الجوهرة المشعة
الاتفاق – ضمكالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير محمد بن فهد
الفتح – الأهليالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
الشباب – الخليجالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		استاد الأمير فيصل بن فهد
الحزم – النصرالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي الحزم
التعاون – الوحدةالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 بتوقيت مكة المكرمة		ملعب نادي التعاون

للاطلاع على جدول مباريات الدوري السعودي للموسم 2023 – 2024 كاملاً يرجى الضغط هنا

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