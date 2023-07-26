 جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم 2023-2024 كاملاً.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تنطلق يوم 11 آب/أغسطس المقبل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم بحلتها الجديدة بمشاركة 18 فريقا للمرة الأولى.

وسيتمكن عشاق المستديرة متابعة النجوم الكبار التي استقطبتهم الفرق عبر قنوات SSC الفضائية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك مجانًا بتقنية SD، وبتقنية HD، بواسطة جهاز GOBX.

وفي ما يلي جدول مباريات الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024 وفق ما نشره الاتحاد السعودي.

مباريات المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب الأهلي – الحزم الجمعة 11 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبدالله الفيصل الطائي – ضمك السبت 12 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الفيحاء – الخليج السبت 12 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة المجمعة الرياضية الفتح – التعاون الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الرياض – الوحدة الأحد 13 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد أبها – الهلال الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الرائد – الاتحاد الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الاتفاق – النصر الإثنين 14 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الشباب – الأخدود الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد

مباريات المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب ضمك – الرياض الخميس 17 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي ضمك الخليج – الأهلي الخميس 17 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الأخدود – الفتح الجمعة 18 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير هذلول الرياضية الحزم – الاتفاق الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي الحزم النصر – التعاون الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الأول بارك الوحدة – الشباب الجمعة 18 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية أبها – الرائد السبت 19 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الهلال – الفيحاء السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد الاتحاد – الطائي السبت 19 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبد الله الفيصل

مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب الطائي – الوحدة الخميس 24 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساهد الرياضية الفتح – الهلال الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الاتفاق – الخليج الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الأهلي – الأخدود الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبد الله الفيصل الرياض – الاتحاد الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد الفيحاء – الحزم الجمعة 25 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة المجمعة الرياضية الشباب – ضمك الجمعة 25 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد التعاون – أبها الجمعة 25 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي التعاون الفتح – النصر الجمعة 25 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب أبها – الفيحاء الإثنين 28 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد – الرياض الإثنين 28 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الهلال – الاتفاق الإثنين 28 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد الوحدة – الاتحاد الإثنين 28 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الأخدود – التعاون الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير هذلول الرياضية ضمك – الفتح الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي ضمك الخليج – الحزم الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الأهلي – الطائي الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبد الله الفيصل النصر – الشباب الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الأول بارك

مباريات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم

المباراة الموعد الملعب الفيحاء – الرائد الجمعة 1 سبتمبر 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة المجمعة الرياضية الطائي – أبها الجمعة 1 سبتمبر 2023،

18:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياض – الأخدود الجمعة 1 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد الاتحاد – الهلال الجمعة 1 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الجوهرة المشعة الاتفاق – ضمك السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير محمد بن فهد الفتح – الأهلي السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الشباب – الخليج السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد الأمير فيصل بن فهد الحزم – النصر السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي الحزم التعاون – الوحدة السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب نادي التعاون

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