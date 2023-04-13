 بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني

قرر نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، معاقبة لاعبه السنغالي ساديو ماني بسبب سوء السلوك إثر مشادة انتهت بتوجيهه ضربة إلى وجه زميله ليروي ساني في غرفة الملابس.

وكان ماني قام بتوجيه لكمة إلى ساني بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي والتي خسرها الفريق 0-3، ما أسفر عن تورم في شفته.

وقال النادي البافاري في بيان له إنه تم ايقاف اللاعب وإنه لن يشارك في المباراة ضد هوفنهايم السبت في الدوري المحلي “بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي”.

كما أكد البيان بأن النادي سيغرم لاعبه السنغالي بمبلغ لم يحدده.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد نشرت الأربعاء خبر المشادة التي حصلت بين اللاعبين في أعقاب الخسارة الكبيرة التي تكبدها البافاري في دوري الأبطال من مضيفه مانشستر سيتي والتي وضعته أمام احتمال كبير لتوديع المسابقة من الدور ربع النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شرارة المشادة بين اللاعبين بدأت حين إذ دار نقاش حاد بين اللاعبين بسبب اتخاذ السنغالي لقرار غير الذي كان يتمناه زميله الألماني.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة سمعت أصوات صراخ ونقاش مرتفعة في غرفة خلع ملابس لاعبي بايرن ميونيخ.

ووفق ما نقلته الصحيفة يعتقد أن ماني اشتكى من الطريقة التي تحدث بها معه زميله ساني قبل أن يقوم السنغالي بضرب الألماني على وجهه تحديدا على شفتيه ما أسفر عن تورمها.

ولتهدئة الأجواء المتوترة طلبت الإدارة من ليروي ساني أن يجلس في المقدمة بعيدا عن زميله، وبحسب بعض الحاضرين فإن الضربة تركت علامة على وجه الجناح الألماني.

ويقام لقاء الإياب بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وتشيلسي الإنكليزي، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة الميرنغي 2-0.