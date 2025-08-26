بايبت تكشف عن إدارتها لأزمة انتهت دون أي خسائر في أموال العملاء

نشرت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، تقريرها للنصف الأول من عام 2025، الذي يكشف كيف حوّلت إحدى أكثر الفترات صعوبة في تاريخ العملات الرقمية بعد اختراق أنظمتها إلى إنجاز لافت مكللّ بمستويات متفوقة من المرونة والابتكار والنمو. وشهد النصف الأول من عام 2025 هجوماً سيبرانياً منسقاً بقيمة 1.4 مليار دولار استهدف أحد مزوّديها على يد مجموعة لازاروس، في واحدة من أكبر الخروقات الأمنية التي واجهت قطاع العملات الرقمية على الإطلاق. ومع ذلك، خرجت Bybit أقوى من ذي قبل، حيث أظهرت نضجاً تشغيلياً لافتاً واستجابة سريعة للأزمة، إلى جانب قدرة عالية على امتلاك زمام السيطرة على الأزمة. فقد قامت المنصة بحماية مستخدميها بالكامل، وقدّمت أدوات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ووسّعت حضورها المنظّم، ورسّخت مكانتها كأكثر بوابات عالم الويب 3.0 موثوقية على الإطلاق.

وأبرز ما جاء في التقرير:

تجاوز عدد المستخدمين 70 مليون مستخدم مسجل كما في 9 مايو بما يؤكد مجدداً على مكانة Bybit كثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول.

صفر خسائر في أموال العملاء بفضل ضمان الاحتياطي 1:1 الذي وفّر حماية كاملة لأصول المستخدمين بعد هجوم مجموعة لازاروس.

تجميد 73.36 مليون دولار واسترداد 29.7 مليون دولار عبر مبادرة LazarusBounty مع تتبّع تدفقات غير مشروعة بقيمة تتجاوز 141 مليون دولار.

تعافي عمق سوق البيتكوين إلى 13 مليون دولار يومياً خلال 30 يوماً لتتصدر Bybit القطاع في القدرة على استعادة السيولة.

أكثر من 5 ملايين مستخدم لمنصة TradeGPT مساعد Bybit الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم قرارات تداول أسرع وأكثر ذكاءً.

إطلاق 78 أداة تقليدية TradFi إلى جانب أكثر من 10 أسهم مرمّزة من بينها AAPL وTSLA وSPY، ما يتيح للمستخدمين تداول الأسهم وصناديق المؤشرات العالمية عبر Bybit وTradFi وxStocks على السوق الفوري Spot، واضعة الأسواق العالمية على شبكات البلوك تشين.

أكثر من 2 مليون مستخدم لبطاقة Bybit التي يتم قبولها عبر ماستركارد وأبل باي وغوغل باي لدى أكثر من 150 مليون تاجر حول العالم.

التعهد بأكثر من 2 مليون دولار لأعمال خيرية عالمية من إغاثة الزلازل في التبت وميانمار وتايلاند، إلى المساعدات لمتضرري الفيضانات في جنوب أفريقيا، واستثمار مؤثر بقيمة مليون دولار عبر تحالف البلوك تشين للصالح العام في أميركا اللاتينية، وأكثر من 200 ألف دولار من المنح الدراسية لطلاب في أفريقيا وكوريا.

أكثر من 50 ترقية أمنية بعد 9 عمليات تدقيق أمني خلال شهر واحد وإطلاق إثبات احتياطيات كامل، لترسيخ معايير جديدة للموثوقية.

الحصول على رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR من هيئة السوق المالية النمساوية ما يتيح لـلمنصة خدمة أكثر من 450 مليون أوروبي من خلال إطار تنظيمي كامل وتمرير خدماتها إلى 29 دولة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وبهذه المناسبة، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: “تعتبر الثقة ركيزة أساسية لكل ما نقوم به في Bybit. لقد أثبتنا أننا لا نتمتع بالملاءة المالية والأمان فحسب، بل نزاول أعمالنا أيضاً وفق أرقى مستويات الشفافية، ونحرص على تطبيق هذه المعايير حتى في أصعب الظروف وأكثرها حساسية. ويأتي حصولنا على رخصة تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية MiCAR من هيئة السوق المالية النمساوية وتوسيع حضورنا المنظم ليعكس رؤيتنا بعيدة الأمد لنكون أكثر بوابة لعالم الويب 3.0 موثوقية وامتثالاً للوائح السارية”.

ويقدّم التقرير نصف السنوي لمنصة Bybit لعام 2025 بيانات حصرية ورؤى تشغيلية وخارطة طريق توضّح كيف يمكن للمؤسسات الرائدة في عالم العملات الرقمية مواجهة التقلبات مع الاستمرار في بناء المستقبل. فمن التداول المعزَّز بالذكاء الاصطناعي إلى ترميز الأصول الواقعية ومواءمة الأعمال مع الأطر التنظيمية العالمية، يؤكد التقرير كيف أن Bybit لا تكتفي بالاستجابة للتغيير، بل تسهم في صياغة ملامح المرحلة المقبلة.

وسيشهد النصف الثاني من العام مرحلة حيوية لمنصة Bybit نحو رسم ملامح جديدة لدور العملات الرقمية في الحياة اليومية والقطاع المالي التقليدي. وباعتبارها لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، تتبنى Bybit مسؤولية دفع عجلة التبني الأوسع للعملات الرقمية. وتلتزم بأن تكون قوة رائدة في إعادة صياغة معايير الأمان والقطاع ككل، وتضع التعاون والمشاركة في بناء عالم الغد جزءاً من هويتها الراسخة.