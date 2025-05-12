بايبت تبرم شراكة استراتيجية مع “غاف لابس”

وقعت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، مذكرة تفاهم مع “غاف لابس“، شركة الاستشارات المتخصصة في مجال مشاريع الويب 3.0 التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقراً لها. وتمهد هذه الخطوة طريق الجانبين نحو شراكة استراتيجية على مدار سنوات عديدة، بهدف تعزيز تبني العملات الرقمية، وتطوير منظومتها، ودعم فوائدها العملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتؤكد هذه الشراكة على المساعي المشتركة للجانبين لترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي لتقنيات الويب 3.0، وذلك عبر تعزيز الابتكار ودعم شفافية وموثوقية اللوائح الناظمة للقطاع، فضلاً عن إثراء حالات الاستخدام المفيدة التي تعزز دور تقنيات البلوك تشين في الحياة اليومية.

تعزيز نمو المنظومة ودعم المشاريع الناشئة

تقدم “غاف لابس” بدعم من غاف كابيتال بارتنرز، شركة رأس المال الخاص الرائدة في دبي والمتخصصة في تقنية البلوك تشين، مشورة مخصصة وخدمات احتضان التقنيات لمشاريع الويب 3.0 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع شبكة علاقات إقليمية وثيقة ودراية واسعة في المسائل التنظيمية، تلعب “غاف لابس” دوراً رئيسياً في توسيع نطاق مشاريع البلوك تشين ضمن أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً.

وسيقدم الجانبان أيضاً منحاً غير ممولة بالأسهم، ودعماً للشركات الناشئة، ووصولاً يسيراً إلى الموارد الاستراتيجية للمشاريع التي تستكشف تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والاستدامة، باعتبارها من القطاعات الرئيسية للتحول الرقمي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت هيلين ليو مديرة العمليات في Bybit: “تجسد شراكتنا مع ’غاف لابس‘ رؤيتنا المشتركة لترسيخ ريادة المنطقة في قطاع العملات الرقمية. وبدءاً بتوفير أدوات المطورين إلى إدخال تقنيات البلوك تشين في الحياة اليومية، نعمل على مد جسور متينة لتمكين العملات الرقمية من لعب دورها البنّاء في الحياة اليومية”.

الاستثمار في المواهب والمجتمع

سيطلق هذا التعاون أيضاً سلسلة من المبادرات التعليمية المصممة لصقل مهارات الموهوبين في تقنيات الويب 3.0 محلياً. ويشمل ذلك الشراكات الجامعية والمخيمات ومسابقات الهاكاثون للمطورين، حيث تستهدف مثل هذه المبادرات تمكين الجيل المقبل من مطوري البلوك تشين.

وسيشارك الجانبان أيضاً في تطوير محتوى تعليمي لتحسين معارف الويب 3.0 للناطقين باللغتين العربية والإنجليزية في المنطقة.

من جانبه قال فراس الصادق، الشريك المؤسس في “غاف لابس”: “تعكس هذه الشراكة مع Bybit التزامنا المشترك بتطوير البنية التحتية للويب 3.0، وإثراء المعارف ضمن هذا المجال والتفاعل مع المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونهدف معاً لحفز وتيرة الابتكار والاستمرار بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية”.

الأثر في أنماط الحياة والمدفوعات والبصمة الثقافية

إلى جانب دورها الفعال في تطوير القطاع، تؤكد هذه الشراكة على الفائدة العملية على أرض الواقع للعملات الرقمية من خلال تطبيقات أنماط الحياة مثل بطاقة المدفوعات Bybit Card. ويربط هذا المنتج بين الأصول الرقمية والتجارب المتميزة، بما يشمل وصولاً حصرياً عبر مجموعة من الشركاء مثل فنادق غراند ميلينيوم في دبي، بما يؤكد دور العملات الرقمية في الارتقاء بتجارب السفر والوجهات الفاخرة والحياة اليومية عموماً.

وسيرتقي هذا التحالف أيضاً بمشهد الفعاليات الإقليمية، من خلال التعاون في تنظيم فعاليات بارزة مثل The Crypto Polo Cup و Crypto Fight Night. وتجمع هذه الفعاليات بين الفخامة، والرياضة، وثقافة الويب 3.0 لتعزيز الوعي والمشاركة.

وستتعاون Bybit مع “غاف لابس” بموجب مذكرة التفاهم لاستكشاف فرص تمويل الابتكار، والتكامل المؤسسي، وحالات الاستخدام المدعومة بتقنيات البلوك تشين في مجالات التمويل والضيافة والتعليم وغيرها، بما يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية للويب 3.0 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرسخ هذا التعاون الاستراتيجي مكانة دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة لقطاع البلوك تشين والعملات الرقمية، في حين يعكس استثمار Bybit طويل الأجل في المستقبل الرقمي للمنطقة.