تابع المصريون ظهورا نادرا لابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شاركت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وابنته آية، في حفل زفاف الأميرة إيمان، كريمة العاهل الأردني. وبثت قناة “المملكة” الأردنية الرسمية، مقطع فيديو للحظة وصول زوجة الرئيس المصري وابنته إلى مقر حفل زفاف الأميرة إيمان، حيث كان في استقبالهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله.

آية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من ابن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم. وانطلقت مساء الأحد مراسم عقد قران وزفاف الأميرة إيمان، على جميل ألكساندر ترميوتس. وارتدت العروس فستان زفاف طويل ومزركش بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

وجرت مراسم عقد القران والزفاف في “بيت الأردن”، قصر العاهل الأردني، بحضور الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، وكبار أفراد الأسرة المالكة، وحشد من كبار المدعوين الأردنيين والعرب والأجانب.

الديوان الملكي سبق و أعلن عن خطوبة إيمان في يوليو/تموز الماضي، على الشاب ألكساندر ترميوتس، وهو يوناني الأصل مولود في كاراكاس عام 1994، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

يذكر أن هذا العام سيشهد أيضا زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، على السعودية رجوة آل سيف، وقد تم تحديد تاريخه في يونيو/ حزيران المقبل.