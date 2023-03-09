التضخم في مصر يقفز إلى 31.9% خلال فبراير



أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 31.9% في فبراير/شباط من 25.8% في يناير/كانون الثاني»، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، أمّا على أساس شهريّ، فبلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7% في يناير/كانون الثاني، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وفي الأسبوع الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل/نيسان 2023. ووفقاً لطلب الرئيس السيسي يزداد بموجب هذه الحزمة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ويعتقد الكثير من الخبراء الماليون أن الجنيه المصري مقبل على مزيد من التراجع لتحقيق التوازن، وآخر هؤلاء الخبراء ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس الذي قال : “رغم أن المؤشرات الأولية لانتعاش الاقتصاد العالمي قد تساعد في تحقيق بعض الاستقرار ، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن أسواق العملات الأجنبية لم تصل بعد إلى حالة توازنها وأنه من المحتمل أن يظل التضخم في خانة العشرات هذا العام”.