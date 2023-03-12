زواج أميرة أردنية بحضور عقيلة الرئيس المصري وزوجة أمير الكويت

عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس، اليوم 12 مارس/ آذار ، وأقام العاهل الأردني مساء الأحد بمناسبة زواج كريمته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني . وأقيم الحفل بحضور غالبية أعضاء العائلة المالكة وعدد محدود من كبارا المدعوين وغلب عليه الطابع العائلي تماما حيث شارك في الحفل بعض السفراء الأجانب بصفتهم العائلية وحضرت ضيفتان فقط من الخارج هما زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وابنتها آية، وزوجة أمير الكويت وبدعوة خاصة من والدة العروس الملكة رانيا العبدالله.

وذكر موقع الراي اليوم أن العاهل الأردني حرص بوضوح على إقامة الحفل بأبسط صيغة ممكنة وبالإلتزام التام بالثقافة الأردنية التراثية في مثل هذه المناسبات. وأقيم الحفل في قصر الملك الشخصي ومقره العائلي وهو قصر”بيت الأردن” وكان الملك وزوجته باستقبال المدعوين لحضور حفل زفاف ابنتهما الأميرة ايمان على جميل ترميوتس. والعريس شاب ولد في إحدى الدول الأوروبية ومن أمريكا اللاتنية لكنه إعتنق الإسلام وإختار إسم”جميل”.