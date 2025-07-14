انطلاقة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالسعودية بـ70 مليون دولار أمريكي، أكبر جوائر في تاريخ القطاع

شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض انطلاقة غير مسبوقة، مؤكدًا مكانة المملكة كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية. استقطب الحدث آلاف الحضور المباشر وملايين المشاهدين عبر الإنترنت، في فعالية تُقام بـ بوليفارد رياض سيتي على مدار سبعة أسابيع. يشارك أكثر من 2,000 لاعب محترف يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة عالمية، على مجموع جوائز يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ القطاع. ويمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصة تنافسية فريدة تمنح اللاعبين فرصة كتابة أسمائهم في سجلات التاريخ، بينما تتنافس الأندية على لقب بطولة الأندية لتثبت مكانتها على الساحة العالمية.

أبطال جدد وبطولات محتدمة

شهد الأسبوع الأول تتويج أربعة أبطال جدد في منافسات مثيرة حملت الكثير من المفاجآت والقصص الملهمة. ففي بطولة VALORANT، نجح فريق Team Heretics في تحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة، بعد فوز درامي على حساب فريق Fnatic، إذ قلب الفريق تأخره بمجموعتين دون مقابل إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في إنجاز يُعد الأكبر بتاريخ النادي الأوروبي. أما بالنسبة للعبة Apex Legends، فقد حسم نادي VK Gaming اللقب بعد نهائيات استثنائية امتدت إلى تسع جولات، شهدت منافسات قوية بين سبعة فرق كان لكلٍ منها فرصة الفوز في اللحظات الأخيرة، قبل أن ينتزع الفريق الصيني اللقب في لحظة فاقت توقعات الجميع. ولعشاق ألعاب القتال، كان الظهور الأول للعبة Fatal Fury: City of the Wolves بمثابة محطة تاريخية، إذ حقق اللاعب الياباني GO1 فوزاً غير متوقع على النجم الصيني Xiao Hai بطل النسخة الماضية من لعبة Street Fighter 6. وأعرب GO1 عن سعادته قائلاً: “شكراً من القلب لكل من كان جزءاً من هذا النجاح؛ لقد تحقق حلمي بفضل جهودكم ودعمكم”.

وفي عالم سباقات السرعة، خطف فريق Team Redline الأضواء بتحقيق اللقب في لعبة Rennsport للعام الثاني على التوالي، مؤكداً هيمنته في هذا المجال، مع تتويج نجمه المميز Luke Bennet بجائزة أفضل لاعب.

مواجهات مستمرة في المراحل التأهيلية للعبتي Dota 2 وMobile Legends

احتدمت منافسات Dota 2 طوال الأسبوع الأول، وأُقصيت نصف الفرق المشاركة التي بلغت 16 فريقاً، فيما نجحت الفرق الكبرى في تأكيد حضورها وصولاً إلى الأدوار النهائية. واختتمت بطولة Mobile Legends: Bang Bang منافسات التصفيات التأهيلية بفوز النجم المميز Virtus.pro وتأهله إلى المنافسات الرئيسية المُقامة في وقت لاحق هذا الشهر.

جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية