“كأس العالم للرياضات الإلكترونية” 2024 في السعودية.. رسالة إيجابية لصناعة متعثرة

تتميز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWC”، لعام 2024 بأكبر مجموعة جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، ويمكن أن تكون لحظة محورية لهذه الصناعة.

وستجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWC”، التي تنظمها مؤسسة Esports World Cup، اللاعبين، والناشرين، والمشجعين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد في مسابقة ألعاب تنافسية مدتها 8 أسابيع في الرياض، العاصمة السعودية، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء.

الأندية المشاركة في ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ستضم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أفضل الأندية العالمية التي تتنافس ضد بعضها البعض عبر 19 عنوانًا للرياضات الإلكترونية، بما في ذلك Apex Legends وCounter-Strike 2 وDota 2 وEA Sports FC 24 وFortnite وLeague of Legends وRocket League وStarCraft II وStreet Fighter 6 وTEKKEN. 8.

وأيضا ستتمكن الأندية من اختيار الألعاب التي ستشارك فيها قبل أن يتوج الفريق الأفضل أداءً في مختلف البطولات بالبطل النهائي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الأولى.

في حين تقلصت محافظ جوائز الرياضات الإلكترونية الأخرى بسبب الصعوبات المالية التي تم الإبلاغ عنها جيدًا في جميع أنحاء الصناعة، فإن بطولة “EWC”، تفتخر بأكثر من 60 مليون دولار من أموال الجوائز، والتي سيتم تقسيمها إلى فئات مختلفة مثل مكافآت اللاعبين (50 ألف دولار كجائزة أفضل لاعب لكل مسابقة فردية) وجوائز الأداء العام (أكثر من 33 مليون دولار مخصصة لمسابقات اللعبة).

وتأتي أيضًا فعاليات البطولة، بعد فترة صعبة شهدت فيها الصناعة عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، والتي شملت مطور الألعاب والناشر Riot Games الذي سمح لـ 11٪ من القوى العاملة لديها بالرحيل في بداية العام.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تكافح دوريات الرياضات الإلكترونية لكسب المال، في حين خفض الرعاة ميزانياتهم الإعلانية، والعديد من الفرق تعمل الآن بخسارة.

الأمل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية لانتعاش الصناعة

ويأمل رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أن تغير هذه المنافسة الجديدة في المملكة العربية السعودية قواعد اللعبة.

وقال رايشرت في بيان: “إن تسجيل الرقم القياسي لأكبر مجموعة من جوائز الرياضات الإلكترونية يعد إنجازًا رائعًا، ولكن أكثر ما أفتخر به هو الرسالة الإيجابية التي يرسلها هذا إلى مجتمع الرياضات الإلكترونية والألعاب الأوسع”.

موعد إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية

وسيقام الحدث في المملكة العربية السعودية لأول مرة في صيف 2024، حيث سيجتمع اللاعبون والناشرون والمشجعون من جميع أنحاء العالم معاً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لتتويج بطل العالم للرياضات الإلكترونية.

ستبلغ مساحة الحدث أكثر من 645 ألف قدم مربع، ويضم 4 ساحات منفصلة للرياضات الإلكترونية.

ويقول المنظمون إنهم يتوقعون الترحيب بـ 2.9 مليون معجب عبر أبوابه، وسيشمل الحدث حفلتين موسيقيتين، بالإضافة إلى6 عروض للطائرات بدون طيار، والألعاب النارية.

وتواصل بطولة “EWC”، دعم الانتعاش الكبير بمجال الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بعد حدث Gamers8 العام الماضي، والذي حصد جوائز بقيمة 45 مليون دولار.

واستثمرت السعودية، مبالغ ضخمة في الرياضات التقليدية في السنوات الأخيرة، مثل التنس، والجولف، والملاكمة، وكرة القدم.

ويقول المنظمون إن بطولة “EWC”، لن يتم تمويله من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، ولكنه بدلاً من ذلك سيتكون من مزيج من صفقات التمويل، والرعاية للدولة المضيفة.

ولي العهد السعودي يطلق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وفي عام 2023، أطلقت السعودية “الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية” (NGES) التي تأمل في جعل البلاد مركزًا لعالم الألعاب التنافسية بحلول عام 2030.

عند الإعلان عن الحدث في أكتوبر من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر الرياضة العالمي الجديد:” إن كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة العربية السعودية لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، مما يوفر فرصة تجربة لا مثيل لها في مجال الرياضات الإلكترونية والتي تتجاوز حدود الصناعة”.