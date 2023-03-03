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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المراعي السعودية تدشن مصنعين للدواجن والمخبوزات ومحطة للطاقة الشمسية

دشنت شركة المراعي السعودية مصنعين جديدين للدواجن والمخبوزات وذلك في منطقة حائل ومحطة عملاقة للطاقة الشمسية تخدم المصنعين لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية

شركة المراعي السعودية اشترت شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين بقيمة مؤسسية 93.5 مليون درهم

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دشنت شركة المراعي مصنعين جديدين للدواجن والمخبوزات

دشنت شركة المراعي السعودية؛ وهي أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج، حديثاً، مصنعين جديدين للدواجن والمخبوزات وذلك في منطقة حائل؛ النائية شمال المملكة، ومحطة عملاقة للطاقة الشمسية تخدم المصنعين لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وقالت شركة المراعي في تغريدة عبر تويتر، إنها دشنت أيضاً محطة عملاقة للطاقة الشمسية تخدم المصنعين، وذلك برعاية أمير منطقة حائل ووزير البيئة والمياه والزراعة.

وأوضحت أن مصنع الدواجن الجديد (المصنع الثالث)، يضيف 50 مليون طائر للطاقة الكلية الإنتاجية للمراعي عبر علامتها التجارية، لتصل إلى 250 مليون طائر سنوياً.

وتابعت “المراعي” أن مصنع المخبوزات يعمل حالياً بطاقة إنتاجية تبلغ 413 مليون قطعة مخبوزات مغلفة سنوياً، وينضم إلى مصنعي المراعي للمخبوزات في الخرج وجدة في إنتاج 1.8 مليار قطعة من المخبوزات سنوياً عبر العلامتين التجاريتين لوزين وسفن دايز.

ونوهت إلى أن محطة الطاقة الشمسية في حائل تنتج كهرباء 22 جيجا وات ساعة/ سنوياً، وستساهم مع المحطة الأخرى التي أنشأتها الشركة في محافظة الخرج قبل سنوات قليلة في إزاحة 33 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل عملية تنقية أكثر من مليون شجرة.

وأضافت أنها أصبحت تمتلك 14 مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية، منها 8 مصانع في السعودية، وستة مصانع في الإمارات ومصر والأردن.

وكانت شركة المراعي السعودية، قالت في مارس/آذار 2021، إنها اتفقت على شراء شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين بقيمة مؤسسية 93.5 مليون درهم (25.5 مليون دولار).

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