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Posted inأخبار أريبيان بزنس

المراعي السعودية تشتري كامل بيبسيكو

إحدى شركات شركة المراعي أكملت صفقة شراء 48 بالمئة من الأسهم المملوكة لشركة بيبسيكو في شركة الألبان والعصائر المحدودة

شركة الألبان والعصائر المحدودة كانت مشروعاً مشتركاً بين شركة المراعي وشركة بيبسيكو وتتمثل أنشطتها الأساسية في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات

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شركة المراعي السعودية تشتري كامل بيبسيكو

أعلنت المراعي أكبر شركة لمنتجات الالبان في السعودية من حيث القيمة السوقية أن شركة المراعي للاستثمار القابضة ذ م م التابعة لها أكملت شراء 48 بالمئة من الأسهم المملوكة لشركة بيبسيكو في شركة الألبان والعصائر المحدودة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع تداول، أنه بذلك تكون أسهم شركة المراعي في شركة الألبان والعصائر المحدودة زادت من 52 بالمئة إلى 100 بالمئة بقيمة إجمالية قدرها 255 مليون ريال. 

وأكدت المراعي؛ أكبر شركة ألبان خليجية، أنه تم تمويل مبلغ الشراء من التدفقات النقدية الداخلية لها، مشيرة إلى أن الملكية الكاملة لشركة الألبان والعصائر المحدودة ستمكّنها من التوسع الاستراتيجي في مناطق أخرى.

وأضافت أن شركة الألبان والعصائر المحدودة كانت مشروعًا مشتركًا بينها وبين شركة بيبسيكو، وتتمثل أنشطتها الأساسية في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في كل من مصر والأردن، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى عدد من البلدان حول العالم، وتُعد شركة بيبسيكو شريكًا موثوقًا ومهمًا منذ تأسيس المشروع المشترك في 2009، موضحة أن الملكية الكاملة لشركة الألبان والعصائر المحدودة ستمكن شركة المراعي من التوسع الاستراتيجي في مناطق أخرى.

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