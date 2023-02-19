أعلنت المراعي أكبر شركة لمنتجات الالبان في السعودية من حيث القيمة السوقية أن شركة المراعي للاستثمار القابضة ذ م م التابعة لها أكملت شراء 48 بالمئة من الأسهم المملوكة لشركة بيبسيكو في شركة الألبان والعصائر المحدودة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع تداول، أنه بذلك تكون أسهم شركة المراعي في شركة الألبان والعصائر المحدودة زادت من 52 بالمئة إلى 100 بالمئة بقيمة إجمالية قدرها 255 مليون ريال.

وأكدت المراعي؛ أكبر شركة ألبان خليجية، أنه تم تمويل مبلغ الشراء من التدفقات النقدية الداخلية لها، مشيرة إلى أن الملكية الكاملة لشركة الألبان والعصائر المحدودة ستمكّنها من التوسع الاستراتيجي في مناطق أخرى.

وأضافت أن شركة الألبان والعصائر المحدودة كانت مشروعًا مشتركًا بينها وبين شركة بيبسيكو، وتتمثل أنشطتها الأساسية في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في كل من مصر والأردن، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى عدد من البلدان حول العالم، وتُعد شركة بيبسيكو شريكًا موثوقًا ومهمًا منذ تأسيس المشروع المشترك في 2009، موضحة أن الملكية الكاملة لشركة الألبان والعصائر المحدودة ستمكن شركة المراعي من التوسع الاستراتيجي في مناطق أخرى.