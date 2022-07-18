أرباح المراعي السعودية تقفز 8 بالمئة

ارتفعت أرباح المراعي إلى 520 مليونا في الربع الثاني أي بنسبة 8% خلال الربع الثاني، مقابل 482 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول»، أن الربح التشغيلي بلغ 646 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 601 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 7%.

وبلغ إجمالي الربح 1.46 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.35 مليار ريال خلال الربع المماثل بزيادة 8%. أما نتائج النصف الأول، بلغ صافي الربح 941 مليون ريال، مقابل 868 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 8%. وبلغت ربحية السهم 0.96 ريال، مقابل 0.88 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني

من 2022 مقارنة بالربع المماثل إلى عوامل أولها نمو الإيرادات بنسبة 15.1% مدفوعا بالنمو في المخبوزات والدواجن ومنتجات الألبان الطازجة. النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحا

في كل القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد – 19) والقيود

المفروضة خلالها، وعودة افتتاح المؤسسات التعليمية وزيادة عدد الزوار

للمنطقة كذلك. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.4% بمعدل أقل من نمو الإيرادات بسبب ارتفاع

تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومدخلات إنتاج الألبان،

مثل الزبدة والبرسيم. إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع رسوم النقل إلى زيادة سعر

التكلفة.

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 31.5 مليون ريال وبنسبة 5.0%، وهو ما يتماشى مع معدل نمو الإيرادات نتيجة زيادة النشاط في المبيعات. أما المصاريف العمومية والإداريةفقد ارتفعت بمبلغ 5.8 ملايين ريال، والذي أتى متماشيا مع المهام والنشاطات الداخلية للشركة لدعم النمو في المبيعات.

المصروفات الأخرى: ارتفعت بمبلغ 13.8 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر من مبيعات قطيع الأبقار.