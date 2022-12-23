الفلسطيني أحمد دراغمة: رصاصة قناص إسرائيلي تنهي مسيرته الكروية

لا يذكر اسم الدوري الفلسطيني لكرة القدم كثيرا في الأوساط الرياضية، لكن رصاصة قناص إسرائيلي صوبت في اتجاه اللاعب الفلسطيني الشاب أحمد عاطف دراغمة فأردته قتيلا، سلطت الضوء على البطولة الأضعف في المنطقة.

حادث القتل

خلال ليل الخميس اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، لتأمين وصول عشرات المستوطنين إلى “ قبر يوسف ” لأداء طقوس دينية فيه. ويعود هذا القبر لأحد الشيوخ الفلسطينيين الصالحين، بينما يزعم المستوطنون أنه يعود للنبي يوسف عليه السلام.

” لأداء طقوس دينية فيه. ويعود هذا القبر لأحد الشيوخ الفلسطينيين الصالحين، بينما يزعم المستوطنون أنه يعود للنبي يوسف عليه السلام. حاول عشرات الشبان الفلسطينيين التصدي للاقتحام، فأطلق الجنود الإسرائيليون نيرانهم عليهم.

خلال مواجهات استمرت لعدة ساعات أصيب الشاب أحمد دراغمة برصاصة من النوع الحي ما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى، بينما ذكرت مصادر محلية أنه قتل في اشتباك مسلح مع الاحتلال.

برصاصة من النوع الحي ما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى، بينما ذكرت مصادر محلية أنه قتل في اشتباك مسلح مع الاحتلال. أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص الحي، اثنان منهم بحالة خطيرة، إضافة لإصابة أكثر من 30 آخرين بشظايا الرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

أعاقت القوات الإسرائيلية طاقم الإسعاف خلال محاولاته تقديم إنقاذ الشاب دراغمة بعد إصابته، وأغلقت محيط المكان بالسواتر الترابية لحماية المستوطنين، بينما اعتلى قناصتها أسطح المنازل المحيطة بقبر يوسف.

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من هو أحمد دراغمة؟

ولد أحمد دراغمة عام 1999 في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، وفيها نشأ.

عام 1999 في مدينة شمال ، وفيها نشأ. حصل على الثانوية العامة عام 2018 والتحق بكلية التربية الرياضية بجامعة القدس المفتوحة.

بعد تخرجه آثر مساعدة والده بالعمل رفقته بأحد مصانع التمور في الأغوار الفلسطينية.

ينتمي إلى عائلة فلسطينية مناضلة، فوالده الأسير السابق عاطف دراغمة اعتقل لمدة 15 عاما في السجون الإسرائيلية.

اعتقل لمدة 15 عاما في السجون الإسرائيلية. يقبع شقيقه الأكبر أدهم دراغمة (26 عاما) في السجون الإسرائيلية منذ عام.

(26 عاما) في السجون الإسرائيلية منذ عام. كما اعتقل عمه عمّار دراغمة مرتين وقضى 8 سنوات في سجون إسرائيل.

حبه لكرة القدم

كان أحمد دراغمة شغوفا بكرة القدم منذ صغره، فالتحق بنادي طوباس في دوري الناشئين ليصعد لاحقا لدوري المحترفين.

شغوفا بكرة القدم منذ صغره، فالتحق بنادي في دوري الناشئين ليصعد لاحقا لدوري المحترفين. حظي دراغمة بعروض من فرق مختلفة لا سيما “ نادي شباب بلاطة” بنابلس و” نادي ثقافي طولكرم “، وهما من أبرز الأندية الكروية في الدوري الفلسطيني.

بعروض من فرق مختلفة لا سيما “ بنابلس و” “، وهما من أبرز الأندية الكروية في الدوري الفلسطيني. انضم إلى “نادي ثقافي طولكرم” في الموسم الأخير، وخاض عدة مباريات سجل خلالها 6 أهداف.