كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، أن “عدد زوار الفعاليات العامة وفعاليات القطاع الخاص المرخص لها من الهيئة العامة للترفيه منذ يناير/كانون الثاني 2019 إلى اليوم بلغ 120 مليون زائر”.

وتساءل آل الشيخ “مستوعبين الرقم وألا لا.. هذا مع فترة الكورونا الصعبة”، في إشارة إلى الدخل الاقتصادي الكبير المتحصل من وراء 120 مليون زائر في فعاليات الهيئة العامة للترفيه.

وأسست الهيئة العامة للترفيه، في مايو/أيار 2016، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتتولى مهمة تطوير وتنظيم قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيهية نوعية وشاملة تثري تجربة الأفراد وترسم البهجة، وتحسن جودة الحياة، وتتماشى مع المعايير العالمية، وتلائم كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتناسب مستويات الدخل المختلفة، إضافة إلى تواجدها في جميع مناطق المملكة.

بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبتوجيه وبتخطيط من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رئيس مجلس الوزراء وقائدنا الملهم وعراب الرؤية المباركة حبيت أشارككم معلومة أتمنى أن تركزوا فيها شوي pic.twitter.com/iMi5zCvt4i — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 16, 2023

وكانت الهيئة العامة للترفيه كشفت في مايو/أيار 2017، أي بعد مرور عام على انطلاقها، أن القطاع الترفيهي في السعودية نجح في توليد 2.05 ريال مقابل كل ريال يتم إنفاقه في إقامة نشاط.

ويعد تركي آل الشيخ أحد أكثر الشخصيات الحكومية شهرة في السعودية نظراً لنشاطه منقطع النظير وتفاعله عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر.