(تحديث للخبر: تم التواصل بين أسرة الطفل لتحقيق أمنيته بلقاء لاعب نادي النصر السعودي، اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو بفضل مبادرة من المستشار تركي آل الشيخ)

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل يتيم سوري يتحدث عن حبه للاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو و عشقه لنادي النصر السعودي.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية شاهد الفيديو وسارع لطلب البحث عن الطفل السوري اليتيم الذي نقل رغبته للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة بعد الزلزال المدمر، عن أمنيته بمشاهدة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو،

نشر آل الشيخ فيديو يبحث فيه عن الطفل السوري اليتيم، الذي أكد في حديثه أن والده متوفي وأنه يعيش مع والدته. وأرفق المستشار الفيديو قائلا: “يا ولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”. “أبي ميت بس” يشار إلى أن الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً عقب زيادة الإعلامي الإماراتي إلى سوريا حملة الإغاثة الإماراتية عقب الكارثة، بسبب براءة الطفل السوري وهو يتحدث.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

يذكر أن رونالدو انضم إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

https://www.instagram.com/reel/CouKL4_q4JS/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D