حقق المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أُمنية الطفل السوري اليتيم ربيع شاهين الذي قُتل والده في الزلزال المدمر بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب المستشار تركي آل الشيخ على تويتر، ليل أمس السبت، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو تظهر وصول الطفل ربيع شاهين مع والدته وأشقائه، وجاء فيها “الله يكتب أجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم أنا سعيد الحمدالله”.

وظهر ربيع شاهين إلى جانب أسرته التي تبقى منها والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر.

الله يكتب اجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم ??❤️… اليوم انا سعيد الحمدالله?? pic.twitter.com/Yw9xQRk15E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2023

وعبّر ربيع شاهين عن فرحته بتحقيق أمنيته وقال “شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على ها الدعوة الحلوة والله يحقق لك كل شيء تتمناه يا رب وما مصدق إني جيت على السعودية”.

وكان الطفل السوري اليتيم أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارة الأخير لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، قبل نحو 3 أسابيع، عن أمنيته بمشاهدة النجم الدولي كريستيانو رونالدو، مؤكداً عشقه لنادي النصر السعودي.

وسرعان ما انتشر مقطع نشره الإعلام الإماراتي للطفل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبّر من خلاله عن رغبته بزيارة السعودية ورؤية كريستيانو رونالدو، لكنه أوضح أنّ “والده ميت”.

وجاء رد المستشار تركي آل الشيخ “يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.