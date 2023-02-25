. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

تركي آل الشيخ يحقق أمنية الطفل السوري اليتيم ويحضره للسعودية ليشاهد رونالدو

تركي آل الشيخ يحقق أُمنية الطفل السوري اليتيم ويحضره إلى السعودية لمشاهدة نادي النصر وكريستيانو رونالدو

تركي آل شيخ سارع في تحقيق أمنية الطفل السوري اليتيم ربيع شاهين وأحضره وعائلته إلى الرياض لمشاهدة نادي النصر وكريستيانو رونالدو

. .. by . ..
الطفل السوري الذي حقق تركي آل الشيخ أمنيته

حقق المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أُمنية الطفل السوري اليتيم ربيع شاهين الذي قُتل والده في الزلزال المدمر بزيارة السعودية لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل كريستيانو رونالدو.

ونشر حساب المستشار تركي آل الشيخ على تويتر، ليل أمس السبت، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو تظهر وصول الطفل ربيع شاهين مع والدته وأشقائه، وجاء فيها “الله يكتب أجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية حفظه الله وللشعب السعودي الكريم، اليوم أنا سعيد الحمدالله”.

وظهر ربيع شاهين إلى جانب أسرته التي تبقى منها والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر.

وعبّر ربيع شاهين عن فرحته بتحقيق أمنيته وقال “شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على ها الدعوة الحلوة والله يحقق لك كل شيء تتمناه يا رب وما مصدق إني جيت على السعودية”.

وكان الطفل السوري اليتيم أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارة الأخير لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، قبل نحو 3 أسابيع، عن أمنيته بمشاهدة النجم الدولي كريستيانو رونالدو، مؤكداً عشقه لنادي النصر السعودي.

وسرعان ما انتشر مقطع نشره الإعلام الإماراتي للطفل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبّر من خلاله عن رغبته بزيارة السعودية ورؤية كريستيانو رونالدو، لكنه أوضح أنّ “والده ميت”.

وجاء رد المستشار تركي آل الشيخ “يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا