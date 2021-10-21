بحضور أكثر من 750 ألف شخص .. الهيئة العامة للترفيه تطلق موسم الرياض 2021

وتضمَّن الحفل كلمة لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قدّم فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على دعمهما غير المحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض.

وقال معاليه : “الموسم الأول كان شعارنا “تخيّل”، والموسم الثاني شعارنا “تخيّل أكثر”، في ظل دعم واهتمام القيادة الملهمة ليكون الطموح بلا حدود ويحقّق الأحلام. وسجّل الموسم في أول أيامه نجاحًا أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية،إذْ تضمّن عرضًا لأكثر من 2760 طائرة درون، شملت عروضها صورًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، كما رحَّبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددًا من الفرق التنكرية المُزيَّنة بالألوان، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض 2021 بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 (فود ترك) ، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات المحلية والعالمية، حيث انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحيّة، وعروض موروث السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

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