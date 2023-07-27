المركزي السعودي يقرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو”

رفع البنك المركزي السعودي “ساما” معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%؛ مؤكداً أن القرار يأتي متماشياً مع هدف البنك المركزي، في المحافظة على الاستقرار النقدي.​

كما رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بربع نقطة مئوية، لتصل إلى 5.5%، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، وذلك بموجب قرار اتُخذ خلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، لوضع سياسة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى بنوك الخليج، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25% من 4%، وذلك على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نيته رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 5.40% من 5.15%، وذلك اعتبارا اليوم (الخميس).

وبالسياق ذاته، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس، فيما رفع المركزي البحريني سعر الإيداع لأجل أسبوع ولأجل ليلة، بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان الدولار الأمريكي قد انخفض خلال تعاملات الأربعاء، وذلك قبيل ساعات من إصدار الفيدرالي الأمريكي لقراره.