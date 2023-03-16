السعودية… وادي لجب، أعجوبة الطبيعية الخلابة في جازان

تحتضن مدينة جازان كنوزاً سياحية، أبرزها وادي لجب الذي بلغ شهرة كبيرة. ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث إقبالاً متزايداً من الزوار من داخل وخارجها على مدار العام. ويعتبر هذا الوادي من ضمن أودية تهامة في السعوديّة الذي قلّ نظيره في منطقة الشّرق الأوسط، حيث تخترقه مياه السيول التي تنحت صخوره وتصبّ في الوادي العملاق المعروف باسم “وادي بيش”.

وصف الوادي

عبارة عن شق أو صدع صخري في الجزء الشرقي من جبل “القهر زهوان” التابع لجبال الريث، إذ يبلغ طول الصدع المتعرج 15 كيلو متراً تقريباً ويتراوح عرضه بين 4-6 أمتار في المنعطفات. ويثير الوادي الفريد من نوعه الهيبة في نفوس الزوار ويشعرهم بعظمة الخالق، نظراً لمجراه الضيّق وارتفاعه الشاهق الذي قد يصل إلى 800 مترا في بعض الأماكن.

الحديقة المعلّقة

ما يلفت النظر في وادي لجب هو وجود الحديقة المعلّقة التي انتصبت على جانبي الوادي بكثافة ليزيد المكان متعة وجمال. وتحتضن حدائق الوادي المعلقة أصنافا من الأشجار المعمرة مثل الزيتون والنخيل الشامخات على ارتفاع ما يقارب الـ 200 متراً، ومنها يتفرّع علوّ آخر حيث يصل إلى قرابة الـ 400 متراً.

التنزه في الوادي

وإذا كنت من محبي المغامرات وعشّاق هواية التسلّق، فيمكنك أن تتخذ وادي لجب متنزّهاً لك وتستقل سيارتك داخل الوادي مسافة 2 كيلو متر تقريباً ثم يضيق بك ممر الوادي فتواصل بعدها السير على الأقدام لتستمتع بالطبيعة الساحرة وسط رذاذ المياه المتطاير من الشلالات والبحيرات المتناثرة بامتداد الوادي والأشجار التي تنبت في الصخر وأشعة الشمس الذهبية التي لا تكاد تصل إليه إلا لبضع دقائق معدودة بسبب عمقه وارتفاعه الحاد.

وأثناء السير بين تعرّجاته يمكنك مشاهدة الكثير من طبقات الصخور التي تحتوي على البازلت والرّخام والجرانيت، وهنالك صخور “الخورم” الشهيرة في المكان التي تبني النحل فيها أوكارها الممتلئة بالعسل. وتفرد وادي لجب من بين الجبال المجاورة له من حيث التركيب الصخري واللون جاعلاً منه أعجوبة طبيعية خلابة.